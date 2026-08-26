Un expiloto de F1 respaldó a Colapinto tras la polémica sanción con un antecedente que involucra a Hamilton

Un expiloto de la categoría fue contundente al hablar sobre el incidente registrado en el GP de Países Bajos. Qué dijo.

En torno a esta decisión de los comisarios deportivos, se generaron un sinfín de críticas que apoyaron al piloto argentino y, también, a Lindblad . En las últimas horas un expiloto de la máxima categoría del automovilismo mundial fue contundente con sus palabras y lanzó críticas al analizar la sanción.

Se trata de Joylon Palmer , quien fue piloto de la categoría y actualmente se desempeña como analista de TV. Luego de un profundo análisis, lanzó sus críticas: "(Max) Verstappen acaba de golpear el muro. No hay forma de que el piloto pueda reaccionar ante eso con una bandera amarilla y comenzar a reducir la velocidad. Simplemente estás conduciendo por instinto", explicó poniendo como base el sentido común sobre la reacción de un piloto.

Franco Colapinto estuvo mal sancionado



No lo dice @sorrymatetv, ni Juan Pérez.



Lo dice Jolyon Palmer, ex piloto de F1 y comentarista del canal oficial de la categoría.



No más preguntas Sr. Juez. pic.twitter.com/ACXbKZQCX1 — Sorry Mate TV (@sorrymatetv) August 25, 2026

Sobre el episodio que ocurrió en la primera vuelta del GP que se disputó en el circuito de Zandvoort (el último debido a que será retirado del calendario) , contó: "Colapinto tiene absolutamente derecho a mantener su trazada y pasar. No hay ninguna bandera amarilla para él y ahora la va a recibir en el tablero, y justo después vamos a tener una bandera verde".

El antecedente con Lewis Hamilton que puso en juego el expiloto

Palmer recordó un accidente en el circuito de Silverstone que se registró en la vuelta de 38 del GP de Gran Bretaña. En aquella oportunidad, el piloto local Lewis Hamilton no redujo la velocidad del Ferrari en una zona donde había bandera amarillas. Sin embargo, los comisarios deportivos no lo sancionaron debido a que entendieron que había ingresado al sector antes de poner a disposición una señal física.

Fue la misma infracción, basada en el artículo B1.8.4, pero con sanciones diferentes. Es que en aquella oportunidad Hamilton solo recibió una reprimenda.

"Ni Lindblad ni Colapinto recibieron una bandera amarilla física. Sí recibieron un mensaje en el tablero, pero Lewis Hamilton tuvo algo similar en Silverstone y recibió únicamente una reprimenda, en condiciones mucho menos caóticas que estas", soltó Palmer.

Por otra parte, confesó: "Un drive-through destruye por completo su carrera porque en un día perfecto pueden sumar puntos. Es una penalización enorme para un piloto de la zona media".

La FIA lanzó un fuerte comunicado por ataques a comisarios deportivos tras las sanciones a Colapinto

Franco Colapinto fue sancionado en el Gran Premio de Países Bajos con un drive-through que lo sacó de carrera luego de infringir las reglas de bandera amarilla en medio del fuerte choque de Max Verstappen. Muchos creyeron que esta decisión careció de sentido común y fue aplicada meramente por lo escrito en las reglas del deporte, una situación que generó un fuerte debate en las redes sociales e incluso en el propio piloto que se mostró en desacuerdo con la decisión de la FIA.

Por esa sanción y la quita de tres puntos de Superlicencia, las redes sociales estallaron en contra de la organización y los comisarios deportivos que tomaron la decisión de aplicar la sanción. Lo cierto es que esa tensión escaló fuerte y este martes la organización lanzó un duro mensaje en sus redes sociales para calmar las aguas.

El fuerte mensaje de la FIA en redes sociales

Es que a través de un posteo en X( ex Twitter), alegaron que "al término del Gran Premio de los Países Bajos, los comisarios de la FIA fueron objeto de mensajes de odio en línea después de aplicar sanciones deportivas conforme al reglamento". Cabe recordar que a su vez, también fue sancionado Arvin Lindblad con su RB por la misma situación.

Siguiendo con el comunicado, escribieron: "La coalición United Against Online Abuse condena todas las formas de odio y acoso. Es normal no estar de acuerdo con ciertas decisiones en el deporte, pero eso no debe justificar en ningún caso amenazas o ataques personales".

En línea con lo dicho, explicaron: "En 2023, la FIA lanzó la coalición United Against Online Abuse después de que un comisario fuera víctima de ataques dirigidos tras el Gran Premio de Estados Unidos". A su vez, dijeron: "Hacemos un llamamiento a todas las personas que siguen nuestro deporte para que muestren respeto y responsabilidad, tanto en línea como fuera de línea".

El mensaje de un ejecutivo de un fuerte patrocinador de Colapinto contra la FIA

Una vez finalizada la prueba, Sean Summers, Chief Marketing Officer de Mercado Libre, el principal patrocinador de Colapinto en la Fórmula 1, fue durísimo contra la categoría por lo que sucedió con Colapinto: "Los comisarios están destruyendo la integridad de la F1. Esta temporada están demostrando ser terribles y están influyendo en los resultados de las carreras. ¿Incompetencia? ¿Deshonestidad? ¿Ambas? Hay algo seriamente roto en la cultura de esa organización", soltó.

La postura de Alpine

Según reveló el prestigioso medio Motorsports, la escudería Alpine le confió su postura ante lo sucedido: "Como equipo, trabajamos estrechamente con el organismo rector del deporte en las reglas que regulan las disputas en pista para garantizar carreras justas y emocionantes y, lo que es más importante, la seguridad. Confiamos plenamente en la FIA y en los comisarios a la hora de hacer cumplir estas reglas y aplicar sanciones deportivas durante una carrera en curso", dijo un portavoz al medio citado.

Luego, agregó: "Consideramos que las sanciones aplicadas por las infracciones de las banderas amarillas durante las primeras vueltas del Gran Premio de Países Bajos fueron ciertamente severas, pero reconocemos que se ajustaron al castigo establecido por la letra del reglamento y que fueron aplicadas de manera consistente a todos los competidores. Es algo que podemos revisar y de lo que podemos aprender como equipo".