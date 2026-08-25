Defensa Civil advirtió que podría aumentar el tránsito pesado hacia Neuquén y pidió circular con máxima precaución ante las lluvias y nevadas previstas.

El cierre de un paso fronterizo encendió la alerta en Neuquén: esperan más camiones por Pino Hachado

El cierre preventivo del paso internacional Cristo Redentor , en Mendoza, podría generar en los próximos días un aumento del tránsito de camiones por el paso Pino Hachado . Desde Defensa Civil de Neuquén anticiparon que esta situación podría volver a generar concentración de vehículos pesados en distintos puntos de la provincia, especialmente en Zapala y Las Lajas.

Carlos Cruz, director provincial de Defensa Civil, explicó que por el momento el tránsito internacional continúa ingresando con normalidad y que Pino Hachado permanece habilitado. Sin embargo, señaló que el cierre del corredor mendocino seguramente tendrá impacto en el movimiento de cargas hacia Neuquén .

“Por el momento venimos con un tránsito que no se ha interrumpido. Estamos teniendo diariamente en Las Lajas entre 80 y 100 camiones”, indicó Cruz en declaraciones radiales.

El funcionario explicó que parte de las empresas de transporte ya había modificado sus hojas de ruta con anticipación, debido a las interrupciones que se registraron anteriormente en los pasos fronterizos. Por ese motivo, el movimiento de camiones hacia Pino Hachado no se frenó y, de hecho, podría incrementarse a partir del cierre del Cristo Redentor.

Más camiones hacia Pino Hachado

Según Cruz, el tránsito internacional que circula actualmente por Neuquén proviene tanto de distintos puntos del país como del exterior. Las empresas fueron tomando decisiones de manera anticipada para evitar quedar atrapadas ante eventuales cortes o cierres de los pasos fronterizos.

“Muchas empresas ya modificaron las hojas de ruta hasta tanto esté más concreta la apertura del paso Cristo Redentor”, explicó. Ahora, con el cierre preventivo del corredor que conecta Mendoza con Chile, Defensa Civil considera que una mayor cantidad de transportistas podría llegar hasta el paso Pino Hachado dado que es el siguiente corredor habilitado para la circulación binacional.

La situación podría sentirse especialmente en Las Lajas y Zapala, localidades que ya han registrado importantes concentraciones de camiones cuando se interrumpe el tránsito internacional por otros pasos.

El director provincial de Defensa Civil explicó que, pese a las dificultades registradas recientemente, el tránsito por Pino Hachado se mantiene actualmente habilitado y esperan que continúe de esa manera. La preocupación ahora está puesta en el posible traslado de parte del tránsito que habitualmente utiliza el corredor mendocino.

Por eso, desde Defensa Civil pidieron anticiparse a este escenario y extremar las precauciones, especialmente para quienes circulen por las rutas neuquinas durante las próximas horas.

Precaución por lluvias y posibles nevadas

El pedido cobra especial importancia debido a las condiciones meteorológicas previstas para la región. En los próximos días se esperan lluvias y también posibles nevadas en sectores de la cordillera, lo que puede complicar la circulación y reducir la visibilidad.

Cruz remarcó que los vehículos pesados suelen circular en caravanas o largas filas y que, ante una mayor cantidad de camiones, aumenta el riesgo de maniobras peligrosas. “Por lo general, los vehículos pesados transitan en filas y por ahí algún sobrepaso indebido, alguna excesiva velocidad y más puede llegar a ocasionar alguna situación compleja”, advirtió.

Recomendó a los conductores mantener una distancia prudente, evitar adelantamientos riesgosos y reducir la velocidad cuando las condiciones de la ruta lo requieran.

La advertencia alcanza especialmente a quienes circulen por los corredores que conectan Zapala, Las Lajas y el paso Pino Hachado, donde podría aumentar progresivamente la presencia de camiones si el cierre del Cristo Redentor se prolonga.

Por el momento, Pino Hachado continúa habilitado y el tránsito internacional se mantiene activo, pero Defensa Civil sigue de cerca la situación ante la posibilidad de que el flujo de cargas aumente durante los próximos días. La combinación entre mayor circulación de vehículos pesados y condiciones meteorológicas adversas será uno de los principales factores a tener en cuenta para quienes deban transitar por las rutas de la provincia.