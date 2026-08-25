Los defensores centrales que Boca y Arruabarrena tienen en carpeta para reemplazar a los lesionados

Con la posibilidad de incorporar en el mercado de pases, el Xeneize podría hacer un esfuerzo por un marcador.
Boca sufrió varias lesiones en el arranque del semestre, tras una seguidilla furiosa de partidos por la triple competencia. El Vasco Arruabarrena tuvo que rearmar el once titular, sobre todo en la defensa, por las lesiones de Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino y Ayrton Costa.
Con la posibilidad intacta de incorporar en el mercado de pases, por la salida de diferentes jugadores que abrieron un cupo para el Xeneize, el entrenador le habría pedido a Juan Román Riquelme, presidente de la institución, hacer un esfuerzo para traer un defensor central.
Algunos nombres que sonaron en diferentes medios fueron los de Nehuén Pérez, que juega actualmente en el Porto, Francisco Álvarez, de Argentinos Juniors e Ignacio Ovando, de Rosario Central.
Las posibilidades de que Boca sume un marcador central
Las negociaciones en los tres casos no son sencillas, y por ahora, el Vasco deberá buscar la solución en las divisiones inferiores, con la inclusión de Facundo Jagger Herrera, que ya sumo minutos contra Recoleta y Racing, y la convocatoria por primera vez de Matías Satas, categoría 2008.
En el caso de Francisco Álvarez, el jugador de Argentinos Juniors aclaró anoche, tras el partido con Lanús, que no recibió ningún contacto de parte del Xeneize: "Me mandan todo el tiempo las noticias, pero la verdad es que conmigo no se han comunicado, no estoy enterado de nada. Dicen que hubo ofertas, pero no hubo nada. Estoy acá, disfrutando de este club y tratando de hacer lo mejor para Argentinos. Es un orgullo que suene mi nombre en ese club".
Aun así, el dinero pretendido por el Bicho sería demasiado alto para lo que está dispuesto a pagar Boca, además de que el futbolista no forzará la salida del club.
Una alternativa que, según medios especializados, acercó Arruabarrena a la dirigencia es la de Nehuén Pérez, que milita en el Porto, pero perdió terreno dentro del equipo titular. Las fuentes manifiestan que el visto bueno del jugador ya existe y que el salario no sería un inconveniente, aunque resta la parte fundamental, que es el diálogo entre los clubes.
Por último, también surgió el rumor de un interés por Ignacio Ovando, marcador central de 19 años que juega en Rosario Central y ya tuvo entrenamientos con la selección argentina, aunque el club rosarino pediría un mínimo de diez millones de dólares por su pase, lo que hace la negociación casi imposible.
La novela de Zeballos con Boca todavía no termina
El Changuito Zeballos, apartado de Boca por negarse a renovar su contrato, tiene todo arreglado con el Napoli por un contrato de cinco años, pero todavía no se pusieron de acuerdo entre los clubes, sumado a que los italianos deben desprenderse de un jugador para poder incorporar.
El Xeneize le ofreció la renovación al delantero, que no aceptó todavía, aunque según declaraciones de su representante, prometió no irse libre del club que lo formó, a pesar de que su contrato vence en diciembre de este año. Su salida podría darse, finalmente, a inicios del 2027, con Italia como prioridad.
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