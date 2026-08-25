Boca anunció que se van dos jugadores que no eran tenidos en cuenta por Arruabarrena

El club hizo oficial la salida de dos jugadores a través de sus redes sociales. Quiénes son y cómo se concretaron las salidas.

Rodolfo Arruabarrena ya le dio una impronta al equipo luego de meses, o hasta incluso años, tuvo un rendimiento complejo que le trajo varios dolores de cabeza a los hinchas. Sin embargo, Boca aún sigue definiendo el equipo debido a que todavía tiene posibilidades de contratar nuevos jugadores.

Después de ser franco con jugadores como Edinson Cavani , Ander Herrera y otros jugadores que se vieron obligados a salir si querían sumar minutos, el entrenador sigue dejando salir a futbolistas que no serán tenido en cuenta. Este lunes el club anunció la salida de dos jugadores más.

Cabe recordar que el mediocampista surgió de las inferiores del club, con la que consiguió el título en la novena y sexta categoría. Fue campeón en Copa Libertadores e Intercontinental en Sub-20 en 2023.

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"Jagger" Herrera, el pibe de Boca que mostró mejor nivel que Costa y no conoce a los Rolling Stones

Facundo "Jagger" Herrera vivió el domingo su segundo partido oficial con la camiseta de Boca al ingresar en el complemento del clásico ante Racing, ocupando el lugar de Ayrton Costa. El defensor central de 20 años, surgido de las inferiores xeneizes y capitán de la reserva, recibió elogios de su entrenador, Rodolfo Arruabarrena, tras su actuación en el Cilindro de Avellaneda.

Nacido en San Martín, provincia de Buenos Aires, Herrera es categoría 2006, mide 1,80 metros y se desempeña con su pierna derecha como hábil. Su trayectoria en el club comenzó en las divisiones formativas y, con el tiempo, se consolidó en la reserva dirigida por Mariano Herrón, donde se ganó la capitanía y el respeto de sus compañeros.

Su primer llamado al primer equipo había ocurrido en el encuentro ante Deportivo Riestra, disputado tras el Mundial 2026, en el que Boca cayó por 3 a 0. En esa ocasión, ocupó un lugar en el banco de suplentes como reemplazo de Leandro Paredes —quien tuvo descanso—, pero no llegó a ingresar.

El ansiado debut oficial se produjo más tarde, frente a Recoleta, y apenas unos días después sumó minutos por primera vez en el torneo de primera de nuestro país en el clásico contra Racing.

Qué partido de FACUNDO 'JAGGER' HERRERA, en un CLÁSICO y DE VISITANTE.



Pide titularidad.pic.twitter.com/UCqBaZS2Qw — Boca Juniors - La12Tuittera (@la12tuittera) August 24, 2026

En Avellaneda, el juvenil reemplazó a Ayrton Costa al inicio del segundo tiempo y jugó toda la etapa complementaria. Con su ingreso, Boca alineó en cancha a seis futbolistas formados en las divisiones inferiores del club, una muestra del trabajo de las categorías juveniles.

El desempeño de Herrera fue notoriamente superior al de Costa, quien cometió un claro penal a los 4 minutos y se salvó de la expulsión por un error del árbitro Ramírez. Más allá de su rendimiento irregular, el ex titular mostró falencias que contrastaron con la solidez del ingresante.

¡METAAA! Así trabó Jagger Herrera dentro del área de Boca en el clásico contra Racing.



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Arruabarrena, al evaluar los cambios, destacó que el defensor lo hizo "muy bien" desde su ingreso. Además, el entrenador mencionó que la acumulación de partidos puede derivar en lesiones y valoró las respuestas de los futbolistas que comenzaron el encuentro desde el banco.

En las redes

"Debut absoluto en Boca", publicó la cuenta oficial de Boca Predio junto con una imagen del defensor tras el duelo ante Recoleta. Más tarde, el club compartió un video con una de sus intervenciones y eligió como banda sonora un tema de The Rolling Stones, haciendo alusión al singular apodo del juvenil. "¡Un debut con un parecido especial en Boca! Facundo Herrera y sus primeros minutos", rezaba el mensaje.

El origen de ese apodo, "Jagger", se debe a su parecido físico con Mick Jagger, cantante y líder de la banda británica. Sin embargo, el propio Herrera confesó tiempo atrás que no conocía al músico cuando empezaron a llamarlo así. "Nunca escuché un tema de los Stones, no sabía quién era", declaró en una entrevista con SportsCenter, tras consagrarse campeón con la reserva de Boca.

"NUNCA ESCUCHÉ UN TEMA DE LOS STONES, NO SABÍA QUIÉN ERA" Jagger Herrera, el campeón con la reserva de Boca, y su parecido a Mick... ¡QUÉ NO LO CONOCÍA!



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En el plano contractual, la dirigencia xeneize le otorgó su primer contrato profesional en junio de 2024. A fines de 2025, el club decidió extender el vínculo por tres años más, asegurando su permanencia hasta diciembre de 2028. La renovación fue anunciada el 23 de septiembre de ese año por Boca Predio, que difundió una fotografía de Herrera junto a Marcelo Delgado tras la firma