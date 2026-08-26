Quién es y cómo juega Lautaro Bianco, la promesa de Boca que reemplazaría a Aranda

El juvenil de Reserva será probado por Arruabarrena tras la fractura del 10 xeneize, que se perdería lo que resta de la temporada.

La lesión de Tomás Aranda obligó a Boca a moverse rápido y una de las primeras decisiones del cuerpo técnico fue mirar hacia las inferiores. El juvenil, que sufrió una fractura de peroné durante un entrenamiento, podría pasar por el quirófano y tendría una recuperación cercana a los cuatro meses, por lo que se perdería lo que resta de la temporada.

Ante ese escenario, Rodolfo Arruabarrena y su cuerpo técnico decidieron que Lautaro Bianco , el 10 de la Reserva, comience a entrenarse con el plantel profesional a partir del sábado. Por ahora no está claro cuándo podría llegar su primera convocatoria, pero el movimiento marca una señal concreta: Boca intentará encontrar una solución dentro del club y no saldrá al mercado a buscar un reemplazante.

Bianco es categoría 2007, nació el 19 de febrero de ese año y es oriundo de Morón. Se desempeña como enganche o extremo, aunque su puesto natural está asociado a la creación de juego. De hecho, heredó la camiseta número 10 de la Reserva cuando Aranda dio el salto al plantel profesional.

Su perfil tiene puntos de contacto con el del futbolista lesionado, aunque con matices. No se destaca tanto por la facilidad para filtrar pases, pero sí por su velocidad, gambeta, cambio de ritmo y capacidad para jugar el mano a mano. También tiene buena pegada desde media distancia, una de las características que más valoran dentro del predio de Boca.

Boca subirá al PLANTEL DE PRIMERA a Lautaro Bianco, el ‘10’ DE LA RESERVA categoría 2007, luego de la lesión de Tomás Aranda.



Peleará el puesto con Alan Velasco.



Y juega así, ufff…



Vía @luchocofano. pic.twitter.com/82C9m6lqbg — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) August 26, 2026

El crecimiento de Bianco en las divisiones juveniles fue sostenido. Después de destacarse en la Quinta División, empezó a sumar minutos en Reserva bajo la conducción de Mariano Herrón. En esa categoría fue bicampeón, participó en una final con una asistencia y también convirtió en el Trofeo de Campeones.

El juvenil firmó su primer contrato profesional con Boca en julio de 2025, cuando tenía 18 años, con vínculo hasta diciembre de 2029. Esa apuesta contractual muestra la confianza que el club tiene en su proyección y en la posibilidad de que, tarde o temprano, pueda tener recorrido en Primera.

Este miércoles, Bianco fue titular en el triunfo de Boca ante Estudiantes en La Plata por el Torneo Proyección. Aunque no participó directamente en los goles, volvió a quedar bajo la mirada del cuerpo técnico y, después del partido, tuvo un gesto para su compañero lesionado: “Quiero mandarle un saludo a Tomi Aranda que está con esa lesión”.

El propio Bianco ya había dejado en claro su sentido de pertenencia en una entrevista con El Canal de Boca. “El Predio es mi segunda casa”, afirmó tiempo atrás. En esa misma charla contó que su sueño más grande es debutar con la camiseta xeneize y que su máximo ídolo es Juan Román Riquelme.

La baja de Aranda llega en un momento sensible para Boca. El mediocampista de 19 años venía ganando protagonismo en el primer equipo, donde ya acumula 32 partidos oficiales, y era una de las piezas jóvenes con mayor proyección dentro del plantel. Su ausencia será un problema importante para Arruabarrena, sobre todo porque el equipo sigue compitiendo en varios frentes.

Además del Torneo Clausura, Boca tiene por delante la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana ante São Paulo, el 9 y el 16 de septiembre, y el cruce de Copa Argentina ante Vélez, el 2 de septiembre. En ese contexto, Bianco aparece como una alternativa de futuro, pero también como una posible respuesta inmediata en medio de una baja inesperada.