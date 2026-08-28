Inesperado: el gigante que se metió en el medio de la puja por Julián Álvarez

Un equipo británico contactó al Atlético de Madrid y consultó por los servicios del oriundo de Calchín.

La novela por el futuro de Julián Álvarez sumó un nuevo protagonista: Manchester City realizó averiguaciones ante Atlético de Madrid para conocer las condiciones de una posible vuelta del delantero argentino, actualmente enfrentado con el club español por su deseo de ser transferido a Barcelona .

Según informó el diario Marca, el conjunto inglés se comunicó con la institución madrileña para consultar tanto sus pretensiones económicas como la postura del futbolista. La Araña ya conoce al club , donde jugó entre 2022 y 2024, antes de ser transferido al Colchonero.

El interés del equipo dirigido por Enzo Maresca aparece mientras el Atleti mantiene una postura firme respecto del futuro del argentino. La institución no está dispuesta a negociar por una cifra inferior a los 150 millones de euros y tampoco descarta pedir un jugador como parte de una eventual operación.

En ese sentido, el cuadro ciudadano se encuentra ante el mismo problema que Arsenal, otro de los equipos que mostró interés en el artillero. El oriundo de Calchín no tendría intención de regresar a Inglaterra, donde vivió durante dos temporadas, debido a que actualmente tiene a su familia instalada en la península ibérica y quiere continuar su vida allí.

Por eso, pese a la consulta realizada por los Citizens, una eventual transferencia hacia la Premier League aparece como una alternativa complicada. El conflicto entre Álvarez y Atlético, sin embargo, mantiene abiertas distintas posibilidades mientras el mercado continúa en movimiento.

Julián Álvarez presentó un informe médico al Atlético de Madrid en el que LE DIAGNOSTICARON DEPRESIÓN.



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La situación deportiva del delantero también genera incertidumbre. El atacante se perdió los entrenamientos del miércoles y jueves debido a “una indisposición” y recién volvió este viernes al centro de entrenamiento. Allí trabajó a contraturno y solamente junto al preparador físico.

Por qué el Manchester City busca repatriar a Julián Álvarez

Todo indica que el atacante no formaría parte de la convocatoria para la visita de Atlético a Sevilla. En medio de la tensión, el club también emitió un duro comunicado contra el Barsa por su insistencia en contratar al argentino. El interés desde Manchester tiene además una explicación futbolística. Las salidas de Omar Marmoush y Savinho dejó al plantel con menos variantes en ataque, por lo que el club inglés busca alternativas para reforzar esa zona. En ese contexto, surgió la posibilidad de consultar por quien fue una de sus figuras.

Julián dejó el equipo británico en 2024 después de dos temporadas y fue transferido al cuadro capitalino por 75 millones de euros, más otros 15 millones en variables. En Inglaterra había llegado desde River y rápidamente se convirtió en una pieza importante del plantel. Durante su etapa en el conjunto de Guardiola disputó 103 partidos, marcó 36 goles y entregó 18 asistencias. Además, conquistó la Champions League 2022/23, el Mundial de Clubes 2023, la Supercopa de Europa 2023 y dos Premier League.

Su palmarés también incluye la FA Cup 2023 y la Community Shield 2024. Ahora, dos años después de su salida, Manchester City volvió a preguntar por él, aunque la postura del jugador y las pretensiones económicas de Atlético hacen que su regreso al Reino Unido parezca, por ahora, una operación casi imposible.