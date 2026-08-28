En España afirman que Julián Alvarez sufre de depresión y es incierto cuál será el futuro: qué dijo Simeone

El entrenador de Atlético Madrid habló en conferencia de prensa previo al duelo con Sevilla, y reveló la determinante decisión que tomó con respecto al jugador.

Julián Álvarez atraviesa uno de los momentos más complejos en su carrera deportiva, en una evidente guerra fría con el Atlético de Madrid por su deseo de pasar al Barcelona para dar el salto de calidad. El enfrentamiento entre las partes generó, según confirman desde España , un grave problema para el delantero campeón del mundo con la Selección argentina en 2022.

En el tercer día como ausente a los entrenamientos del equipo colchonero por una indisposición, en Europa afirman que la Araña sufriría un problema de salud mental por todo lo que ocurre con él en el actual mercado de pases.

Según revelaron medios españoles y replicó el periodista destacado en mercado de pases Fabrizio Romano , el oriundo de Calchín estaría sufriendo una grave depresión por lo que está ocurriendo con él en el club. Esto incluye sus cruces con los miembros de la CD, los hinchas que lo abuchearon y también las banderas en su contra que presentaron afuera del centro de entrenamiento.

Más allá de la información trascendida que estremeció a nivel mundial, aún no se conoció información oficial por parte del club o el propio futbolista. Sin embargo el entrenador Diego Simeone lanzó una llamativa frase sobre Julián en conferencia de prensa: "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud".

Simeone lo dejó afuera del partido con Sevilla y fue contundente

En la previa al duelo ante Sevilla, Diego Simeone habló sobre la situación y confirmó que Julián no viajará con el plantel. "El club fue muy contundente, muy claro en todo lo que explicaron y todo lo que va a suceder. Sigo en la misma posición, esperando desde lo deportivo poder ayudarlo de la mejor manera para que siga siendo el futbolista importantísimo que es para nosotros. Quiero centrarme en lo que me ocupa, que es el Sevilla. Julián no va a estar mañana y nosotros tenemos que competir contra un rival que viene de ganar dos partidos, que tendrá su confianza muy alta", dijo en conferencia de prensa.

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid:



"Julián Álvarez no va a estar mañana" pic.twitter.com/rMnF5vYfO8 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026

"Desde el momento en que Julián vuelva a entrenar con nosotros, le daremos todo lo que le hemos dado siempre para que se sienta como se ha sentido, importante, como lo es, para nuestro equipo", soltó y agregó: "En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud".

A su vez, se refirió si el contexto puede afectar a los jugadores restantes del plantel: "Sinceramente no. Creo que los chicos están trabajando muy bien desde que han regresado, sobre todo, los mundialistas, y el equipo hizo buenos partidos con el Málaga y con el Villarreal. Estamos enfocados en lo que queremos mañana, que es hacer un buen encuentro".

Diego Pablo Simeone, sobre la situación con Julián Álvarez:



"En la vida se puede revertir todo mientras tengamos salud" pic.twitter.com/Hb3oiw4P5d — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) August 28, 2026

El fuerte comunicado que sacó el Atlético este jueves

Los miembros del Consejo de Administración del Atlético de Madrid han mostrado de forma unánime su absoluto respaldo a la decisión del club de no negociar el traspaso de Julián Álvarez al Fútbol Club Barcelona.

Los miembros del Consejo de Administración son conscientes de que “el Atlético de Madrid está abierto a las negociaciones propias del mercado de transferencias, pero siempre de una forma ética y profesional y con respeto entre los clubes. Respaldamos completamente la posición previamente comunicada por el club de que el Fútbol Club Barcelona no ha cumplido con estos requisitos y, por consecuencia, ni ha existido ni va a existir ninguna negociación con ellos en relación al traspaso de Julián Álvarez”.

El Atlético de Madrid está convencido de que nuestro jugador comprenderá la decisión, centrándose en trabajar de la mejor manera para ayudar al club a cumplir sus objetivos, como ya lo ha hecho en las dos temporadas que ha estado defendiendo nuestros colores.