¿Para Julián Álvarez? El sugerente festejo de Raphinha en la goleada del Barcelona

El delantero brasileño marcó un doblete en el debut con triunfo del Barsa en la Liga y su celebración dio la vuelta al mundo.

Raphinha fue uno de los protagonistas del debut del Barcelona en la liga española . El brasileño convirtió de penal ante Elche para abrir el partido y, después del gol, sorprendió con una particular celebración: se llevó una mano hacia adelante y realizó una pose inspirada en Spider-Man . La imagen rápidamente se viralizó y generó todo tipo de comentarios en las redes sociales.

El festejo llamó especialmente la atención por el contexto que atravesaba Julián Álvarez . Apenas unas horas antes, el delantero argentino había sido recibido con fuertes silbidos por los hinchas del Atlético de Madrid durante el partido frente a Villarreal. La reprobación se repitió cuando el Cholo Simeone decidió mandarlo a la cancha en el segundo tiempo, en un encuentro que finalmente terminó 2-2.

Por esa coincidencia, algunos usuarios relacionaron inmediatamente la celebración del crack del Scratch con la situación de la Araña. El argentino fue uno de los grandes nombres del último mercado de pases del Barsa y su posible llegada al conjunto catalán generó expectativas durante varios meses. Finalmente, la operación no se concretó y el delantero continuó en el Colchonero, donde ahora atraviesa un momento especialmente complicado con los fanáticos .

La escena también alimentó las especulaciones porque el conjunto culé comenzó la temporada con cambios importantes en su ataque. Robert Lewandowski y Ferran Torres dejaron el club, mientras el ex Leeds United se mantiene como una de las principales referencias ofensivas del equipo dirigido por Hansi Flick. En ese contexto, la imagen del atacante celebrando como el superhéroe fue interpretada por algunos como un supuesto guiño hacia el oriundo de Calchín.

Qué dijo Raphinha sobre la celebración como Spider-Man

Sin embargo, detrás del festejo habría una explicación mucho más sencilla y personal la pose no estaría dedicada a Julián ni tendría relación con la situación del campeón del mundo. Según trascendió, la celebración fue una promesa familiar que Raphinha le había hecho a su hijo Gael, quien le había pedido que festejara de esa manera si tenía la oportunidad de marcar.

El brasileño provocó el penal tras un gran recorte sobre Chust y convirtió desde los doce pasos para poner el 0-1 ante Elche. Ya en el complemento, volvió a aparecer con una gran definición para marcar el 0-3 y completar su doblete. Entre un gol y otro, Fermín López se encargó de terminar de liquidar el partido con una ráfaga espectacular.

El mediocampista marcó dos goles en apenas ocho minutos: primero aprovechó una asistencia de Gordon después de una gran corrida y luego recibió un pase filtrado de Espart para definir cruzado. Así, el elenco blaugrana terminó goleando 5-0 en el Martínez Valero y arrancó de gran manera en el certamen doméstico.