Épica pura: con un gol agónico de Belmonte, Boca le ganó a Lanús en su regreso a la Bombonera

El Xeneize, que volvió a hacer de local en su cancha, hizo el tanto en la última jugada del partido y se metió en zona de playoff.

20Boca volvió a jugar como local en la Bombonera y consiguió una victoria agónica por 1-0 ante Lanús , con un gol de Tomás Belmonte en la última jugada. El Granate fue superior durante buena parte del partido y tuvo varias ocasiones claras, entre ellas un cabezazo de Felipe Peña Biafore al travesaño y un remate de Franco Watson al palo.

En el complemento, el ingreso de Leandro Paredes y Sebastián Villa le permitió al Xeneize mejorar, aunque siguió sin encontrar demasiada claridad en ataque. Cuando todo parecía terminar en empate, Santiago Ascacíbar encabezó un contraataque y asistió a Belmonte , quien definió por encima de Losada para desatar la fiesta: el club azul y oro se metió en zona de playoff y en clasificación a la próxima Copa Libertadores.

Un Boca con varias bajas tuvo grandes dificultades para hacer pie en el arranque del partido ante Lanús: antes del primer minuto, Felipe Peña Biafore tuvo un claro cabezazo que se estrelló en el travesaño . Tras ese intento, ambos equipos se repartieron la pelota y hubo pocas emociones. Dylan Aquino fue de lo más claro en el Granate y, luego de un slalom, también estuvo cerca de poner en ventaja a la visita.

TRAVESAÑO DE PEÑA BIAFORE PARA LANÚS



El mediocampista del Granate estuvo cerca de convertir en la primera del partido.



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La tendencia dominante del equipo de Mauricio Pellegrino se sostuvo durante un rato largo, incluso con otro intento de Aquino que pasó cerca. Sin embargo, con el correr del tiempo los pibes del local ganaron en confianza y empezaron a hilvanar pases. Una interesante acción de Leonel Flores -quien pegó una patada infernal que solo fue amarilla- terminó en el córner y una jugada construida entre Blanco y Velasco acabó con un testazo del ex Independiente.

GRAN CENTRO DE BLANCO Y VELASCO AVISÓ PARA BOCA



El lateral izquierdo se proyectó en ataque y Velasco conectó de cabeza.



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Lanús recuperó rápidamente la pelota y aprovechó las lagunas de los del Vasco Arruabarrena para llegar al arco contrario. Sobre el cierre, justo antes del pitazo del árbitro para irse a las duchas, Franco Watson tuvo un tiro en el palo que volvió a generar peligro. Con poco, el Grana era más.

CLARA CHANCE DE WATSON PARA LANÚS



Boca se salvó en la última del primer tiempo tras un gran remate de Watson.



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En el inicio del complemento, el que volvió a lastimar fue Lanús. Aquino, haciendo gala de su calidad en espacios reducidos, probó una gambeta atrevida y la pelota le quedó a Peña Biafore de frente a Álvaro Montero. De todas formas, el volante mostró que estar dentro del área no es su fuerte: le pegó al medio y el ex Vélez contuvo sin rebote. El DT xeneize movió piezas e ingresaron Leandro Paredes y Sebastián Villa.

AQUINO Y UNA GRAN JUGADA PARA LANÚS



Peña Biafore tuvo otra chance para el granate tras una gran jugada de Aquino.



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Con la irrupción del campeón del mundo, el anfitrión mejoró y mucho su prestación en el campo de juego. Enner Valencia, quien también entró, tuvo la suya de cabeza; al igual que Villa con un remate que sacó Losada. Peña Biafore, que pecó otra vez de ineficaz, erró de cabeza de manera insólita a metros de la meta. A esas alturas, era un partidazo de lado a lado.

GRAN ZURDAZO DE VILLA QUE ATAJÓ LOSADA



El colombiano se perdió el gol luego de un gran pase inicial de Herrera para Boca.



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CABEZAZO DE PEÑA BIAFORE Y SE VOLVIÓ A SALVAR BOCA



El mediocampista ex River volvió a avisar y Lanús se perdió el primero.



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A pesar de que supo acorralar al Granate contra su propio sector de la cancha, lo cierto es que el Xeneize perdió claridad y estuvo poco fino en tres cuartos para ir por la victoria en el cierre. Tan solo un disparo de Kevin Zenón de media distancia estuvo a punto de quebrar un empate al que los de Pellegrino se aferraron con uñas y dientes. En la última, Montero atajó una ocasión increíble que surgió desde los pies de Allan Wlk, pero faltaba más.

MONTERO EVITÓ EL GOL DE LANÚS SOBRE EL FINAL



El arquero colombiano evitó el gol de Wlk para Lanús.



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El contraataque boquense fue veloz y Santiago Ascacíbar condujo con pelota dominada hasta encontrar a Tomás Belmonte, bien ubicado por detrás de la línea de defensores. El volante, por supuesto, cumplió con la ley del ex: la picó ante la salida del golero y salió a festejar para el delirio de la Bombonera antes de pedir perdón mediante un gesto con sus manos. Triunfazo total que mete a Boca en zona de playoff y lo coloca dentro de los clasificados a la próxima Copa Libertadores.

GOLAZO AGÓNICO DE BELMONTE PARA BOCA



El mediocampista del Xeneize y una gran definición para el 1-0 sobre el final.



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El resumen de Boca-Lanús

Formación de Boca: Álvaro Montero; Dylan Gorosito, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Lautaro Blanco; Santiago Ascacibar, Camilo Rey Domenech, Milton Delgado; Leonel Flores, Miguel Merentiel y Alan Velasco. DT: Rodolfo Arruabarrena.

Formación de Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Gustavo Canale, Sasha Marcich; Felipe Peña Biafore; Agustín Cardozo, Eduardo Salvio, Franco Watson; Dylan Aquino y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

#JuegaLanús ASÍ FORMA EL GRANATE ESTA NOCHE pic.twitter.com/MtbETnYgjT — Club Lanús (@clublanus) August 28, 2026

Gol: Tomás Belmonte (90+3').

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

Transmisión: TNT Sports.