Los Leones van por el bronce en el Mundial de hockey: hora y cómo ver el partido ante Países Bajos

Argentina enfrentará este domingo a los neerlandeses en Wavre, con el objetivo de subirse al podio por segunda vez en su historia.

Los Leones buscarán cerrar su participación en el Mundial de hockey 2026 con una medalla. Después de la derrota en semifinales ante Alemania, la Selección argentina masculina jugará este domingo ante Países Bajos por el tercer puesto del torneo que se disputa entre Bélgica y Países Bajos.

El partido se jugará este domingo 30 de agosto desde las 9 de la mañana , hora argentina, en el Belfius Hockey Arena de Wavre , Bélgica. El ganador se quedará con la medalla de bronce y completará el podio del certamen, que tendrá a Alemania y España en la gran final.

Para el equipo de Lucas Rey será una oportunidad importante para terminar el Mundial entre los tres mejores. Argentina viene de perder 2-1 ante Alemania en semifinales, en un partido parejo en el que Tomás Domene convirtió el único gol albiceleste. Del otro lado, Justus Weigand marcó los dos tantos del conjunto europeo y dejó a Los Leones sin la chance de jugar por el título.

Países Bajos, por su parte, llegó a esta instancia luego de caer 4-3 ante España en una de las grandes sorpresas del torneo. El seleccionado neerlandés era uno de los candidatos, pero quedó afuera de la definición y ahora enfrentará a Argentina en el duelo por el bronce.

El cruce también tendrá sabor a revancha para Los Leones. En la fase de grupos, Países Bajos le ganó 3-1 a Argentina en la segunda fecha, por lo que el seleccionado nacional tendrá la posibilidad de cerrar el Mundial con una victoria ante un rival que ya lo había golpeado en el certamen.

La Selección argentina masculina buscará así la segunda medalla mundialista de su historia. La primera fue en La Haya 2014, cuando Los Leones vencieron 2-0 a Inglaterra en el partido por el tercer puesto y se quedaron con el bronce. Doce años después, el objetivo será repetir aquel lugar en el podio.

El partido entre Los Leones y Países Bajos podrá verse en vivo por ESPN 2. También estará disponible vía streaming a través de Disney+ Premium. Además, los usuarios de Flow, Telecentro Play y DGO podrán acceder a la señal deportiva mediante sus respectivas plataformas.

Las Leonas, campeonas del mundo y con una marca histórica

El partido de Los Leones llegará un día después de la consagración histórica de Las Leonas. El seleccionado femenino venció a Países Bajos en la final del Mundial 2026, también en territorio neerlandés, después de empatar 1-1 en el tiempo regular e imponerse 3-1 en los penales australianos.

El equipo de Fernando Ferrara consiguió así su tercera estrella, luego de los títulos de Perth 2002 y Rosario 2010. Además, Argentina quedó como la segunda selección con más Mundiales femeninos, solo por detrás de Países Bajos, que lidera la tabla histórica con nueve coronas.

La conquista tuvo un valor extra por el rival. Las neerlandesas llegaban como tricampeonas mundiales, campeonas olímpicas y máximas dominadoras de la disciplina. Las Leonas cortaron esa racha, ganaron en su casa y volvieron a colocar al hockey argentino en lo más alto. Ahora, Los Leones intentarán completar el fin de semana con otra medalla para el país.