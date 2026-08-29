Vélez fue perjudicado ante Riestra y Guillermo Barros Schelotto estalló contra el árbitro

El VAR volvió a ser protagonista de una situación insólita y el árbitro Nazareno Arasa cobró falta por una infracción inexistente.

Vélez fue víctima de una nueva polémica arbitral en el cierre del partido ante Deportivo Riestra . El encuentro estaba 1-1 cuando Manuel Lanzini apareció en el área y convirtió el que parecía ser el 2-1 para el Fortín, un gol que desató el festejo de los jugadores visitantes y que parecía encaminar un triunfo clave.

Sin embargo, la jugada fue revisada desde el VAR y Nazareno Arasa fue llamado al monitor para observar una acción previa. La revisión se centró en una supuesta infracción sobre un futbolista de Riestra , que quedó desestabilizado en el aire antes de la definición de Lanzini .

Después de ver la jugada, Arasa decidió anular el tanto y el partido volvió al 1-1. La determinación generó el reclamo inmediato de todo Vélez, que entendió que no había un contacto claro como para invalidar la acción. En las repeticiones, la jugada tampoco terminó de despejar las dudas y por eso el VAR quedó rápidamente en el centro de la discusión.

EL VAR ANULÓ EL 2-1 DE VÉLEZ Por una falta previa, Arasa no convalidó lo que era el segundo gol del Fortin. Viví el Torneo Clausura 2026 por TNT Sports Premium y disfrutalo también en HBO Max #Suscribite https://t.co/9RzIJTMF2E #LPFxTNTSports pic.twitter.com/dcJlMAMXdK

La bronca del Fortín fue aún mayor por el momento del partido. El gol de Lanzini llegaba sobre el final y podía significar una victoria importante, pero la intervención arbitral cambió por completo el desenlace. La decisión volvió a instalar el debate sobre el uso del VAR en el fútbol argentino y dejó otra jugada cargada de sospechas y polémica.

Las declaraciones de Guillermo Barros Schelotto

La bronca siguió después del partido y tuvo como protagonista a Guillermo Barros Schelotto. El entrenador de Vélez apuntó directamente contra Nazareno Arasa y Diego Ceballos, encargado del VAR, por la jugada que terminó anulando el gol de Lanzini sobre el final.

ENOJO TOTAL DE GUILLERMO



"Me da MUCHA TRISTEZA que el partido no se haya resuelto en la cancha. Arasa y Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no está puntero, merecimos ganar. El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR",… pic.twitter.com/93s4J2kkPE — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) August 29, 2026

“Me da mucha tristeza que el partido no se haya resuelto en la cancha. Arasa y Ceballos tienen la responsabilidad de que Vélez no está puntero, merecimos ganar”, declaró el DT del Fortín, visiblemente molesto por la decisión arbitral.

El enojo del Mellizo no quedó ahí. Antes de retirarse de la conferencia de prensa, dejó una frase fuerte contra los jueces: “El hincha merece que Arasa y Ceballos no dirijan más a Vélez ni en campo ni en VAR”. Después de esa declaración, Barros Schelotto dio por terminada su intervención y abandonó la sala.

Lanús también protestó a los árbitros por la derrota con Boca

Lanús cuestionó con dureza el arbitraje de Pablo Dóvalo y principalmente la actuación del VAR, a cargo de Germán Delfino, después de la derrota por 1-0 frente a Boca en La Bombonera, por la séptima fecha del Torneo Clausura. Jugadores, el entrenador Mauricio Pellegrino y el presidente Nicolás Russo reclamaron por la no expulsión de Leonel Flores durante el primer tiempo y también expresaron dudas por la revisión del gol de Tomás Belmonte sobre el cierre del encuentro.

La principal jugada discutida ocurrió a los 12 minutos, cuando Flores intentó recuperar una pelota y terminó impactando con los tapones sobre la pierna izquierda de Sasha Marcich, a la altura de la tibia. Dóvalo sancionó la infracción con tarjeta amarilla y Delfino decidió no convocarlo al monitor para revisar una eventual expulsión.

Carlos Izquierdoz fue uno de los futbolistas de Lanús que manifestó su enojo después del encuentro. “Creo que le faltó personalidad para echar a un jugador de Boca a los 10 minutos. Ahí cambiaba el partido”, afirmó el defensor, quien sostuvo que la intervención del VAR debía haberse producido.

“Por ahí él no la ve, pero el VAR tiene que llamarlo. Fue una jugada clarísima de expulsión”, agregó el exdefensor de Boca. Izquierdoz también puso en duda cuál habría sido la decisión arbitral si una infracción de esas características hubiese sido cometida por un futbolista de Lanús.

Mauricio Pellegrino se expresó en la misma línea durante la conferencia de prensa y calificó la situación como “triste”. El entrenador sostuvo que la pierna de Flores terminó impactando a la altura del gemelo y cuestionó que la acción no fuera revisada pese a la presencia del asistente, las cámaras y el VAR.

Felipe Peña Biafore también manifestó su malestar después del partido y sumó otro punto de discusión: el gol convertido por Belmonte a los 47 minutos del segundo tiempo. La jugada fue revisada rápidamente por el VAR ante una posible posición adelantada y finalmente quedó convalidada.

“Lo vimos por la tele y no sé si el gol es offside o no. Pero te da bronca porque acá las decisiones son muy rápidas y en otras canchas tardan un montonazo”, expresó Peña Biafore. El mediocampista recordó además otras decisiones arbitrales que consideró perjudiciales para Lanús durante encuentros anteriores.

La reacción también llegó desde la dirigencia y Nicolás Russo diferenció la actuación de Dóvalo de la intervención del VAR. “El arbitraje fue bueno. Está el error en esa expulsión, el árbitro está lejos y es jugada de VAR. No lo llamó y listo, pero para eso está el VAR”, afirmó el presidente del Granate.

Russo dirigió específicamente sus críticas hacia Delfino y pidió que no vuelva a ocupar funciones arbitrales en encuentros de Lanús. “Yo preferiría que Delfino no nos dirija más”, señaló el dirigente tras la derrota en La Bombonera.