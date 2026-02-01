VAR, penal y escándalo: Barracas Central y Riestra protagonizaron un bochornoso final

Cuando el Malevo se imponía, el árbitro Bruno Amiconi cobró penal para la visita. Sin embargo, revisó la acción y sancionó la pena máxima para el Guapo.

El empate 1-1 entre Barracas Central y Deportivo Riestra en el estadio Claudio Tapia se convirtió en uno de los episodios más polémicos del Torneo Apertura. Lo que parecía un duelo trabado de mitad de tabla entre dos de los elencos más beneficiados del certamen doméstico terminó transformándose en un escándalo arbitral debido a las intervenciones del VAR . Las decisiones tomadas en el tramo final del encuentro modificaron el resultado y desataron la furia de los protagonistas.

El Malevo comenzó mejor y logró ponerse en ventaja a través de Antony Alonso , quien capitalizó una de las pocas llegadas claras del primer tiempo. El equipo visitante manejaba los tiempos y la desesperación de un Guapo que no encontraba los caminos para inquietar al arquero Arce. Sin embargo, la historia cambió por completo en el complemento, cuando el foco se desplazó del césped a la cabina.

La primera gran controversia llegó cuando Jonathan Herrera marcó lo que parecía el segundo tanto para el cuadro patrocinado por Speed, lo que hubiera liquidado el pleito. Tras un llamado del VAR, el árbitro Bruno Amiconi decidió anular la conquista por una supuesta falta previa que nadie había reclamado en el campo. Esta determinación generó los primeros tumultos y las airadas protestas de los jugadores dirigidos por la dupla técnica visitante.

La tensión alcanzó su punto máximo en el tiempo de descuento, con una secuencia que pocas veces se vio en el fútbol argentino: ocurre que el juez sancionó originalmente un penal a favor de Riestra, pero nuevamente fue convocado a revisar la pantalla a un costado del terreno. En una decisión inédita, el juez no solo dio marcha atrás con su cobro, sino que terminó otorgando una pena máxima para el conjunto comandado por Rubén Darío Insúa.

DE UN PENAL A FAVOR DE RIESTRA, A PENAL PARA BARRACAS EN LA ÚLTIMA



— TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) February 1, 2026

La mano que cambió la decisión de Bruno Amiconi

La revisión determinó que, en el inicio de la misma acción, hubo una mano defensiva de Nicolás Watson dentro del área de la visita. Ante la incredulidad de todo el banco de suplentes de Riestra, Rodrigo Insúa se hizo cargo de la ejecución y marcó el empate definitivo a los 59 minutos del complemento. El festejo del local contrastó con el clima de sospecha envolvió a los futbolistas del Bajo Flores.

El cierre del partido fue caótico, con una gran cantidad de amonestados y un árbitro escoltado por las fuerzas de seguridad ante los reclamos. Para Barracas, el punto significa una leve mejoría en una campaña que viene siendo muy floja en cuanto a resultados y funcionamiento. Por el lado del Malevo, quedó la sensación de haber sido perjudicados en jugadas clave que les impidieron llevarse los tres puntos. En términos estadísticos, el empate deja a ambos equipos en los puestos bajos de la Zona B.