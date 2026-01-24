River le ganó a Barracas Central en un partido con una gran polémica
El Millonario comenzó el torneo con el pie derecho en una cancha complicada, donde ya había perdido en una ocasión.
Barracas Central vs River chocan este sábado en el marco de la primera fecha del Torneo Apertura 2026. El encuentro se juega desde las 17 horas de Argentina en el Estadio Claudio Fabián Tapia. Se podrá ver por ESPN Premium.
El partido comenzó con un claro dominio del Millonario, que pese a las dimensiones del campo de juego se sintió cómodo y pudo desplegar su fútbol. De hecho, tuvieron una llega con peligro donde Fausto Vera remató y la pelota dio en la mano del defensor Gastón Campi.
El árbitro Nicolás Ramírez decidió no sancionar penal, ya que según su criterio la mano no ampliaba volumen, aunque está visiblemente separada del pecho. Desde el VAR no hubo ningún llamado para revisar la jugada.
En el comienzo de la segunda etapa, a los 15 minutos, Juanfer Quintero centró de forma perfecta al segundo palo donde entró Gonzalo Montiel. El arquero Marcelo Miño se quedó a mitad de camino y el campeón del mundo definió solo.
NOTICIA EN DESARROLLO...
Las formaciones y otros detalles de Barracas Central vs River
Barracas Central: Marcelo Miño; Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Gastón Campi, Rafael Barrios, Dardo Miloc, Tomás Porra, Iván Tapia, Rodrigo Insúa, Gonzalo Morales y Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.
River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero; Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno; Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.
- Torneo Apertura 2026.
- Fecha 1.
- Barracas Central - River.
- Estadio: Claudio "Chiqui" Tapia.
- Árbitro: Nicolás Ramírez.
- VAR: Héctor Paletta.
Cómo ver en vivo Barracas Central vs River
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
