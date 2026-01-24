River visita a Barracas Central en el debut del Torneo Apertura: hora, formaciones y TV

El Millonario tendrá una primera parada difícil en el estadio Claudio Chiqui Tapia, cuando enfrente al Guapo desde las 17.

River visitará este sábado a Barracas Central , en la que será una visita de riesgo por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol.

El partido, que está programado para las 17 , se disputará en el estadio Claudio Fabián Tapia con Nicolás Ramírez como árbitro y Héctor Paletta en el VAR , además de la transmisión de ESPN Premium.

River viene de redondear un muy flojo 2025, en el que la cosas no le salieron para nada bien principalmente en el segundo semestre , donde acumuló una seguidilla de partidos con resultados muy irregulares.

Esto le impidió al equipo dirigido por Marcelo Gallardo clasificar a la Copa Libertadores, torneo que disputaba de manera ininterrumpida desde el 2015, mientras que, además, llegó a ser cuestionada la continuidad del técnico.

river convocados barracas

De cara a este inicio del Torneo Apertura, River fue uno de los equipos más activos en el mercado de pases, ya que incorporó a los mediocampistas Fausto Vera y Aníbal Moreno, además del lateral izquierdo Matías Viña.

Barracas Central, por su parte, viene de tener un inolvidable 2025, en el que consiguió la clasificación a la Copa Sudamericana por primera vez en su historia, aunque siempre envuelto en los arbitrajes polémicos.

Los últimos cuatro enfrentamientos entre ambos equipos terminaron en cómodos triunfos para River, que se impuso 5-1 y 2-0 en la Copa de la Liga 2023 y 2024, 3-0 en la Liga Profesional 2024 y 3-0 en el Torneo Apertura 2025.

Las posibles formaciones y otros detalles del partido

Torneo Apertura

Fecha 1

Barracas Central - River

Estadio: Claudio Fabián Tapia

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Hora: 17. TV: ESPN Premium

Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini, Rodrigo Insua; Ignacio Tapia, Dardo Miloc, Iván Tapia; Jhonatan Candia y Facundo Bruera. DT: Ruben Darío Insua.

River: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro River, Matías Viña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Kevin Castaño o Tomás Galván; Juan Fernando Quintero, Sebastián Driussi y Facundo Colidio o Ian Subiabre. DT: Marcelo Gallardo.

El nuevo rol de David Trezeguet en River

River anunció oficialmente este jueves en redes sociales que el ex delantero David Trezeguet asumirá un nuevo rol en la institución orientado al desarrollo de alianzas, el relacionamiento y la representación oficial del club.

La inesperada noticia se confirmó a través de las cuentas oficiales del “Millonario” en las plataformas digitales con una imagen del campeón del mundo con Francia en 1998 junto a Stefano Di Carlo, presidente de los de Núñez.

El ex futbolista galo, quien supo defender la camiseta de la “Banda” entre 21012 y 2013, cuenta con amplia trayectoria en el fútbol europeo y con experiencia como embajador de la Juventus de Italia, por lo que estará a cargo de fortalecer las relaciones de la entidad tanto en el ámbito local como en el internacional.

Según detalló el elenco riverplatense, las funciones de Trezeguet comprenderán: el armado y la gestión de alianzas estratégicas con organizaciones, empresas e instituciones y el acompañamiento en acuerdos comerciales y activaciones vinculadas a sponsors del club, así como en el desarrollo de programas de academias y experiencias formativas.

David Trezeguet

Además, estará a cargo de la representación institucional y deportiva del club en eventos oficiales, celebraciones, encuentros protocolares y acciones de vinculación, mientras que participará en “instancias de relacionamiento con referentes del fútbol, la industria del deporte y actores clave”.

“De esta manera, River continúa fortaleciendo su estructura institucional y su estrategia de crecimiento, incorporando a una figura con identidad, trayectoria y visión, en línea con el trabajo sostenido que impulsa el posicionamiento y la proyección de la marca River Plate”, expresó el cuadro millonario en el comunicado oficial.