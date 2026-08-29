Quién es Cristina Cosentino, la arquera que se transformó en la gran heroína de Las Leonas

La selección Argentina femenina de hockey se consagró en el Mundial, luego de vencer en la final a Países Bajos por penales.

Cristina Cosentino, una de las figuras de Las Leonas en el Mundial.

Cristina Cosentino atajó tres penales australianos ante Países Bajos , coronó una Copa del Mundo sobresaliente y se transformó en la figura indiscutida que le dio el título del Mundial de Hockey a Las Leonas .

La arquera, conocida como “China” o “Cris”, tiene 28 años, nació en Buenos Aires el 22 de diciembre de 1997, mide 1.78 metros, utiliza la camiseta número 13 y actualmente se desempeña en el club Banco Nación.

Su vínculo de éxito con el seleccionado nacional comenzó tiempo atrás, ya que en 2014 logró la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de la Juventud de Nankín y en 2016 se consagró campeona del mundo junior, en una final donde el rival también fue el conjunto neerlandés.

Luego del partido, en diálogo con la transmisión oficial, la jugadora expresó: “Muy feliz, me pone feliz por las chicas”. Respecto a la preparación para la definición, Cosentino explicó: “Un poco estudiamos los penales; los había visto, pero los siento en el momento. Lo vi, pero no con tantos detalles”.

El trayecto de la guardameta en la disciplina tuvo un origen particular, dado que comenzó jugando como delantera en Belgrano Athletic antes de pasar a ocupar el arco.

En 2016 se incorporó a Banco Nación y en 2018 recibió su primera convocatoria al seleccionado mayor. Con el paso de los partidos construyó una reputación como especialista en definiciones de alta presión.

Esa condición quedó demostrada en los Juegos Olímpicos de París 2024, cuando atajó los cuatro penales australianos frente a Alemania en los cuartos de final y posteriormente se destacó en la victoria 3-1 por penales contra Bélgica que otorgó la medalla de bronce.

En la presente Copa del Mundo, la arquera venía de ser decisiva en la semifinal contra Australia al mantener el arco en cero en el triunfo 1-0, antecedente previo a sus intervenciones fundamentales durante el tiempo regular y la tanda definitiva frente a Países Bajos.

Así fue la victoria de Las Leonas ante Países Bajos

El partido tuvo un desarrollo muy exigente desde el comienzo. Países Bajos intentó imponer condiciones con la posesión y movió la bocha a lo ancho de la cancha para encontrar espacios, mientras que Argentina esperó, presionó en los momentos justos y buscó salir rápido. En el primer cuarto, Cristina Cosentino apareció con una intervención importante ante Pien Dicke para mantener el 0-0.

En el segundo período, Las Leonas lograron jugar más tiempo en campo rival, pero quedaron golpeadas por una acción de córner corto. Después de una tarjeta verde para María José Granatto, las neerlandesas aprovecharon su primera gran chance fija y Yibbi Jansen convirtió el 1-0 antes del descanso.

A partir de ahí, el equipo argentino tuvo que jugar contra el resultado y contra la presión de enfrentar al local. En el tercer cuarto, las dirigidas por Ferrara fueron superiores y generaron varios córners cortos, aunque no lograron convertir. Una mala parada frustró una de las primeras chances y luego Anne Veenendaal le tapó un remate a Agustina Gorzelany, una de las principales armas albicelestes en esa vía.

¡LAS LEONAS SON CAMPEONAS DEL MUNDO!



Sofía Cairó marcó el penal con el que Argentina derrotó a Países Bajos en la final y se queda con su tercera estrella.



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El último cuarto fue de máxima tensión. Países Bajos estuvo cerca del segundo en su tercer córner corto, pero Argentina resistió y siguió empujando. Veenendaal volvió a aparecer ante Gorzelany, pero Las Leonas no dejaron de insistir. En el séptimo corto argentino, Majo Granatto consiguió la igualdad y llevó la final a una definición dramática.

En los penales australianos, Argentina fue mucho más sólida. Victoria Granatto, Brisa Bruggesser y Sofía Cairo convirtieron para Las Leonas, mientras que Zoe Díaz falló su intento. Del lado neerlandés solo anotó Veen; Sanders, Albers y Moes no pudieron convertir.

La consagración confirma una nueva generación dorada para el hockey femenino argentino. Las Leonas llegaron invictas a la final, sostuvieron el golpe ante el campeón dominante de los últimos años y se quedaron con una definición inolvidable en territorio neerlandés.

Con este título, Argentina se afirma como la segunda selección más ganadora de la historia de los Mundiales femeninos, con tres coronas, solo por detrás de Países Bajos. Una victoria con peso histórico, porque repite las gestas de 2002 y 2010, pero también porque llegó ante el rival más poderoso y en su propia casa.