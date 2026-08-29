El último recurso legal que podría destrabar la salida de Julián Álvarez al Barcelona

El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina se mantiene firme en su disputa con el Atlético de Madrid.

El futuro de Julián Álvarez abrió un nuevo frente en España . Mientras el Atlético de Madrid mantiene su postura de no negociar su salida al Barcelona , en medios catalanes comenzó a mencionarse una alternativa legal que podría cambiar el escenario: la posibilidad de que el delantero rompa de manera unilateral su contrato y deje la definición económica en manos de la Justicia laboral.

La opción no tiene que ver con una negociación tradicional entre clubes ni con el pago directo de la cláusula de rescisión, fijada en 500 millones de euros . El camino estaría contemplado en el Real Decreto 1006/1985 , la norma que regula la relación laboral especial de los deportistas profesionales en España.

Según informó Mundo Deportivo, esta vía aparece como una posibilidad en medio del estancamiento de las conversaciones entre Atlético de Madrid y Barcelona . El club catalán quiere al delantero argentino, pero la posición del equipo colchonero sigue siendo firme: no aceptar una venta en las condiciones propuestas.

El artículo clave es el 16 del Real Decreto. Esa parte de la norma establece que, si un deportista profesional decide extinguir su contrato sin una causa imputable al club, la institución puede tener derecho a una indemnización. Si no hay acuerdo entre las partes, el monto debe ser fijado por la jurisdicción laboral.

Ese punto es central para entender la diferencia con una cláusula tradicional. En lugar de abonar automáticamente los 500 millones de euros establecidos en el contrato, una eventual ruptura unilateral podría abrir una discusión judicial sobre cuál sería la compensación correspondiente. Para definirla, la Justicia debería considerar el perjuicio causado al club, las circunstancias deportivas y los motivos que llevaron al jugador a tomar esa decisión.

De todos modos, se trata por ahora de una hipótesis jurídica. Ningún medio español informó que Julián Álvarez haya decidido activar ese camino ni que Barcelona esté dispuesto a sostener un conflicto judicial de ese nivel para incorporarlo. Lo que sí quedó instalado es que existe una herramienta legal que podría ser utilizada si la situación no se destraba por la vía de la negociación.

Barcelona podría enfrentar un conflicto por esta vía

El escenario también tendría consecuencias para el Barcelona. El mismo artículo del decreto establece que, si el futbolista firma con otro club dentro del plazo de un año desde la extinción del contrato, esa nueva entidad puede quedar como responsable subsidiaria del pago de la indemnización. Es decir, si Álvarez rompiera su vínculo con Atlético y luego firmara con el Barça, el club catalán podría quedar involucrado en la obligación económica que determine la Justicia.

En España, la cláusula de rescisión funciona de una manera particular. Formalmente, quien rompe el contrato es el futbolista, aunque detrás de la operación exista el interés de otro club. Por eso, este tipo de casos no se limitan solamente al mercado de pases, sino que también ingresan en el terreno laboral.

El antecedente de otros conflictos similares muestra que los tribunales pueden analizar si una cláusula elevada guarda proporción con el daño real que sufre la institución. Eso no significa que el juez ignore el contrato, pero sí que la cifra pactada no necesariamente tiene que trasladarse de manera automática a la indemnización final.

Por ahora, el caso Álvarez sigue abierto y en plena tensión. El delantero continúa en el centro del mercado europeo, el Atlético no quiere facilitar su salida y el Barcelona busca una fórmula para incorporarlo. Si no aparece un acuerdo entre clubes, la vía legal podría convertirse en una alternativa extrema, aunque con costos deportivos, económicos y judiciales para todas las partes.