Aplastante victoria de Los Leones para avanzar en el Mundial

El equipo argentino tuvo una gran actuación ante Nueva Zelanda y logró el triunfo que necesitaba.

Los Leones tuvieron una actuación contundente y aseguraron su lugar en la segunda ronda del Mundial de Bélgica y Países Bajos. El seleccionado argentino goleó 7-1 a Nueva Zelanda en el cierre de la fase de grupos y terminó avanzando como segundo del Grupo A, con seis puntos .

El equipo dirigido por Lucas Rey necesitaba al menos sumar un empate para garantizar su clasificación, pero terminó consiguiendo una victoria aplastante que le permitió cerrar la primera etapa con una gran demostración ofensiva.

El partido, sin embargo, comenzó cuesta arriba para Argentina. Nueva Zelanda se puso en ventaja a los 14 minutos , cuando Kane Russell marcó el 1-0 durante el primer cuarto.

La reacción argentina apareció en el segundo período. A los 22 minutos, Tomás Domene convirtió de penal y estableció la igualdad. A partir de ese momento, Los Leones tomaron definitivamente el control del encuentro y comenzaron a construir una goleada que se concretaría en los minutos finales.

Después del entretiempo llegaron dos nuevos golpes para los neozelandeses. Bautista Capurro y nuevamente Domene encontraron el camino del gol y permitieron que Argentina terminara el tercer cuarto con una ventaja importante.

El seleccionado nacional no bajó la intensidad en el último período y transformó el triunfo en goleada. Tadeo Marcucci marcó a los 48 minutos, mientras que Nicolás Keenan amplió la diferencia a los 52. Cinco minutos más tarde, Capurro volvió a aparecer para poner el 6-1.

¡UNA OBRA MAESTRA! Toda Nueva Zelanda pasó de largo en esta gran jugada colectiva de Los Leones desde un córner corto para el gol de Tadeo Marcucci en el triunfazo por 7-1 en el Mundial de hockey.



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La frutilla del postre llegó poco después. Domene convirtió a los 59 minutos y completó su hat-trick, sellando el espectacular 7-1 definitivo.

Argentina, entre los ocho mejores

Con este resultado, Los Leones finalizaron segundos en el Grupo A y avanzaron a la segunda ronda, donde estarán entre los ocho mejores seleccionados del Mundial.

Argentina había comenzado su participación con una victoria 3-0 sobre Japón, mientras que en su segunda presentación sufrió una derrota por 3-1 ante Países Bajos. Por eso, el duelo ante Nueva Zelanda era determinante para definir su futuro en el certamen.

Ahora comenzará una nueva etapa y el margen de error será menor. El seleccionado argentino integrará el Grupo E, junto con los dos mejores equipos del Grupo D, que serán Inglaterra e India, además del otro conjunto clasificado de la zona que compartió durante la primera fase.

Además, Argentina arrastrará a la segunda ronda el resultado obtenido frente a Países Bajos, por lo que aquel encuentro también tendrá incidencia en la nueva instancia.

El rival de Los Leones será Inglaterra el sábado a las 14. En tanto, el segundo cruce será ante India el lunes desde las 9.45. Los dos mejores de cada grupo avanzarán a la semifinal.

Después de una fase de grupos que comenzó con dudas y terminó con una goleada contundente, Los Leones ya están entre los ocho mejores y mantienen vivo el sueño de pelear por el título mundial.

Las Leonas pasaron primeras

Argentina se había metido en la segunda fase del mundial de hockey femenino, pero faltaba saber en qué posición. Con la victoria de Alemania por 3 a 1 sobre Estados Unidos, quedó resuelto el grupo y Las Leonas pasaron primeras.

Las dirigidas por Fernando Ferrara arrancarán el camino definitivo el sábado 15.30 en Bélgica contra España. Las locales, en tanto, quedaron en el segundo lugar, por lo que se verán las caras con las argentinas el lunes 15.30.