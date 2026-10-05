En el Pre Federal de básquet, el último le ganó al primero por 28 puntos

La séptima fecha tuvo cuatro victorias de los equipos que estaban abajo de su rival en la tabla.

El Pre Federal de básquet entregó un resultado que no deja de sorprender. Club Plottier, que llegaba último en la tabla, se impuso por 96a 68 a Pérfora , uno de los líderes de la competencia, y se quedó con una victoria contundente que evidencia la paridad del certamen.

El equipo de Plottier venía con apenas un triunfo en seis presentaciones, mientras que el Verde de Plaza Huincul había construido su campaña desde la parte alta de la tabla. Sin embargo, esas diferencias desaparecieron apenas comenzó a rodar la pelota.

Club Plottier marcó el ritmo desde el comienzo y se fue al descanso largo arriba 51-41 , después de imponerse 37-24 en el primer cuarto. Pérfora no encontró respuestas para frenar el ataque local y la diferencia siguió creciendo con el correr de los minutos. El equipo de Sergio Bellandi entró al último cuarto con una ventaja de 17 puntos , que luego amplió hasta llegar a los 28 del cierre: 96-68.

La producción ofensiva del ganador tuvo dos nombres principales. Leandro Tapia y Angelo Sasso terminaron con 22 puntos cada uno, mientras que Benjamín Loncón aportó 16. Joaquín Morandini, además, fue importante en los tableros con 10 rebotes.

Del otro lado, Lucas Mohnen fue el máximo anotador de Pérfora con 15 unidades y Julián Ruíz sumó 12, pero el Verde tuvo una noche especialmente floja desde el perímetro. La diferencia en ese rubro ayuda a explicar una parte importante de la goleada: 45% de efectividad para el local contra apenas 10% para Pérfora.

El triunfo, además, le permitió a Club Plottier abandonar el último lugar de la tabla. Ahora tiene dos victorias y cinco derrotas, con nueve puntos, mientras que Pérfora quedó con cinco triunfos y dos caídas.

Una cima con tres equipos

La derrota del Verde cambió la configuración de la parte alta del campeonato. Pérfora, Centro Español y Deportivo Roca quedaron igualados con 12 puntos, producto de cinco victorias y dos derrotas.

Centro Español aprovechó la fecha para alcanzar la cima después de superar con autoridad a Deportivo Roca por 76-53. El Torito ganó los cuatro parciales y llegó al mismo récord que el Depo y Pérfora.

Detrás aparecen Atlético Regina, Petrolero Argentino y Pacífico, todos con 10 puntos y una campaña de tres triunfos y cuatro derrotas. Más abajo quedaron Independiente y Club Plottier, con nueve unidades.

Para Pérfora, que una fecha antes había quedado como único líder después de vencer a Deportivo Roca en el duelo de invictos, el golpe fue fuerte. Ahora deberá recuperarse rápidamente: en la próxima jornada enfrentará a Atlético Regina, mientras que Club Plottier visitará a Deportivo Roca.

El torneo vuelve a mostrar así una característica que lo hizo competitivo desde el comienzo: las posiciones de la tabla no garantizan nada. Y esta vez quedó demostrado de la manera más contundente: el último le ganó al primero, y no fue por poco.

Los otros resultados de la fecha tuvieron a Petrolero ganándole a Pacífico por 86 a 81 y a Atlético Regina superando a Independiente 73-55.

La próxima fecha va el viernes 9 de octubre con: Independiente-Petrolero, Pacífico- Español, Pérfora-Regina y Roca-Plottier.