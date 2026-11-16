Pacífico llegó a perder por 18, lo dio vuelta y se puso al frente ante Atlético Regina

El inicio de los playoffs del Pre Federal tuvo al Decano como gran protagonista por la remontada que construyó en casa.

Un triple de Juan Cruz Marini, a falta de 2:43 para el final del tercer cuarto, estableció la máxima diferencia de Atlético Regina sobre Pacífico, en el juego 1 de los playoffs del Pre Federal de básquet . El albo llegó a estar 18 arriba, pero de ahí en más fue todo del Decano, que edificó una remontada tremenda para hacerse fuerte en casa.

Ese tercer cuarto fue casi todo del equipo de Gastón Fernández, que mostró variantes en el perímetro y, sobre todo, en la zona pintada para extender la ventaja. Martín Chervo tuvo una gran actuación con 21 puntos y 8 rebotes, encabezando la ofensiva visitante.

Elías Iñiguez (14 y 10 rebotes) e Ignacio Claris (14 y 6 asistencias) también se destacaron y así el destino del triunfo parecía definido.

Omar Novoa

Sin embargo, Pacífico no bajó los brazos y reaccionó. Con dos bastiones ofensivos como Giuliano Sasso (21 y 9 rebotes) y Augusto Duarte (20), el local recortó a 12 la distancia en el cierre de tercer parcial y en el último fue lapidario.

El parcial 21-4 del último cuarto reflejó una notable mejora defensiva del Decano y una muy floja prestación visitante en el tramo decisivo. La serie se mudará el miércoles a Regina.

Omar Novoa

Transpiraron más de la cuenta pero cumplieron con la lógica

Pérfora, Deportivo Roca y Centro Español prevalecieron en casa, aunque algunos de ellos pasaron algunos sobresaltos.

El Verde venció 81-75 a Petrolero Argentino en el Oscar Piti Claris, en un encuentro que se mantuvo abierto durante buena parte de la noche. Los equipos llegaron al último cuarto separados por apenas un punto (61-60), pero el local encontró respuestas en el tramo decisivo para quedarse con el primer punto de la serie.

Un triple de Pedro Emilio en el cierre resultó determinante para que Pérfora pudiera tomar aire y encaminar el triunfo. Julián Ruiz fue el máximo anotador del ganador con 22 puntos, mientras que Emilio y Nahuel Vicentín aportaron 15 cada uno. En Petrolero se destacaron Javier De la Rúa (16) y Marco Roumec (15).

El Naranja derrotó 85-80 a Independiente en el gimnasio Gimena Padín, en uno de los partidos más atractivos de la jornada. La paridad se sostuvo hasta los últimos instantes y el Rojo llegó a ponerse arriba 80-78 cuando restaba menos de un minuto.

Sin embargo, Matías Alluchón apareció con una respuesta decisiva para cambiar el desenlace y desatar el festejo del conjunto roquense. El base terminó como figura con 21 puntos, cinco asistencias y seis recuperos. También fueron importantes Benjamín López, con 18 unidades, y Martín Pamich, con 17. En la visita, Franco Alippi anotó 20 y Joaquín Marcon sumó 18.

Centro Español fue el que consiguió la victoria más holgada entre los tres restantes. En El Templo, superó 82-64 a Club Plottier y tomó ventaja en el clásico de la ciudad. La diferencia comenzó a construirse en el primer tiempo, cuando el equipo de Plottier se fue al descanso 48-29 arriba. La visita reaccionó en el tercer cuarto y achicó distancias, pero Español recuperó el control en el último parcial para cerrar el partido sin sobresaltos.

Facundo Ramadori fue la gran figura, con 24 puntos, ocho rebotes, tres asistencias y cuatro recuperos. Franco Pennacchiotti acompañó con 18 unidades y Emilio Santana sumó 13. Del lado de Club Plottier, Joaquín Morandini y Leandro Tapia terminaron con 15 cada uno.

Lo que viene

Las cuatro series tendrán su segundo capítulo el miércoles 18, con Pérfora, Deportivo Roca, Centro Español y Pacífico buscando ganar nuevamente como visitantes si quieren cerrar sus respectivos cruces. En caso de que haya una victoria para cada lado, los cuartos de final se definirán el domingo 22 en la cancha de los equipos mejor posicionados en la fase regular.

Los cuatro semifinalistas, además de seguir en carrera por el título, conseguirán la clasificación a la Liga Federal 2027.