Chiqui Tapia cruzó fuerte a River por las quejas del Superclásico y las críticas al torneo: las fuertes frases

La relación entre River y la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) está cada día más rota. Las diferencias son elocuentes entre ambos presidentes, Stéfano Di Carlo por el lado del club ,mientras que en representación de la Asociación cumple su ciclo Claudio Tapia, por lo que ambos se sacan chispas en público con fuertes declaraciones que no pasan desapercibidas.

Luego de distintas críticas del millonario por el arbitraje del superclásico , la denegación de que un representante sea parte de la conferencia de prensa previa por el partido, la salida del Comité Ejecutivo de AFA, entre otras situaciones que sonaron como declaración de guerra, Chiqui Tapia estalló contra el millonario con fuertes referencias.

Sobre ese tema, Tapia declaró: "Si se discutiera la gestión, no me votarían. Desde hace nueve años que soy presidente de la AFA y la Selección es la que más títulos ganó. Los formatos de torneo que usamos generan igualdad para los clubes que pensaban que no tenían la posibilidad. Son diferentes puntos de vista, pero para discutir la gestión, armá una lista y que te voten. Él es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y lo escucho, pero cuando hablás a través de los micrófonos, no es constructivo. Yo no puedo agarrar una cámara y decirle qué hacer al otro, si tengo propuestas vengo, las discuto, las debato y las llevo al ámbito que corresponde. De hecho, hemos cambiado el formato del torneo por reclamo de los clubes, que decían que el campeón no jugaba contra todos. Y en el formato anterior, el vice de River me pidió cambiar la modalidad para que haya ventaja deportiva y lo hice, porque era lo que correspondía".

Sobre las críticas de River por el formato, agregó: "Cada uno puede decir lo que quiera. Yo no critico a las instituciones porque soy un presidente presidencialista. Defiendo a todos los clubes por igual, piensen o no como yo, yo tengo que conducir con el apoyo de todos los clubes. Cuando gané las elecciones en el 2019, cinco clubes no estaban en el Comité Ejecutivo y después volvieron. De hecho River tiene una vicepresidencia. Yo escucho a todos y no creo que estemos arruinando el fútbol. Llegamos a la última fecha con tres equipos con chances de ser campeón. Cuando vos agarrás la liga española, están primeros Barcelona y Real Madrid, y el cuarto está a 16 puntos... En Francia el PSG es campeón desde hace 10 años seguidos. Si a eso le llaman competitividad... No juegan por nada. Con esos torneos, después de la quinta fecha no juegan por nada. El primero en España le saca 40 puntos al que desciende".

"SI JUGÁS SIN DELANTEROS NO ES MI CULPA, NO PODÉS DECIR QUE TE PERJUDICÓ LA AFA"



—Claudio 'Chiqui' Tapia, sobre las polémicas arbitrales en el último Superclásico entre Boca y River. pic.twitter.com/4DuNme0rND — PaseClave (@paseclave__) November 16, 2026

Por otra parte, confesó si se tomaría o no un café con el presidente millonario: "Con Di Carlo, cero problema. Es presidente de uno de los clubes más importantes del fútbol argentino y no lo discuto, lo eligieron los socios. Tiene su forma de pensar y yo la mía. Nos juntaremos si le interesa hablar. Yo hablo con todos".

En su relato hizo hincapié sobre los reclamos de River por el Superclásico: "Yo también sé de fútbol. No me puedo meter a opinar sobre el planteo de un equipo y otro, de cómo lo salió a jugar, los cambios que hizo, si el central salió bien... ¿Ramírez lo perjudicó? Yo digo que no cobró el foul (NdR: la falta que generó la roja a Martínez Quarta). Pero no debo hablar de eso. Dicen que lo perjudicaron, pero puedo decir todo lo otro que vi futbolísticamente. También podés perder un partido, porque la semana anterior Estudiantes se quedó con diez jugadores, perdía 3-0 y lo empató 3-3 con un gol de Rojo adelantado. Si vamos a hablar de fútbol, hablemos de todo... De los errores propios. Hay que hacer mea culpa, no puede ser que nunca se pierdan los partidos por errores de los técnicos y jugadores. Siempre es culpa de los árbitros y el presidente de la AFA. Hablemos de todo. Yo te puedo decir cosas que vi de planteos tácticos que te hicieron perder un partido. De los 11 titulares, ¿cuántos jugaron en esa cancha? Debutó un chico que lo sacaron a los 45 minutos (NdR: Lucas Silva). Yo no tengo la culpa de eso. Si jugás sin delanteros, ¿cómo hacés un gol? ¿También es mi culpa? Si dirigiste diez partidos y ganaste dos, no podés decir que te perjudicó la AFA. Hay que hacerse responsables. Cuando un árbitro dirigió mal, la AFA se hizo cargo. Alguna vez alguien tiene que reconocer que se equivocó en el planteo. ¿Por qué acá se sospecha a los árbitros? El que está es un ser humano y tiene las mismas revoluciones que los jugadores. No te enojes al perder, la culpa no es siempre del otro. Hay que hacer mea culpa".

Qué dijo sobre la canción contra él que aparece recurrentemente en las canchas del fútbol argentino

El cántico hacia él: "Desde hace un tiempito, antes de la final de un torneo, mi mamá me dijo: 'Me hiciste la mamá más famosa del mundo, vas a ver que todo vuelve'. Me sacó un karma de encima. La gente se expresa como se expresa, es más fácil putear en una cancha, que sabés que nadie te va a decir nada".