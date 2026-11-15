Dos pilotos del Turismo Carretera se cruzaron en vivo: "Te vas a matar y vas a matar a alguien"

Augusto Carinelli y Joaquín Ochoa protagonizaron un fuerte enfrentamiento en la zona de boxes durante la penúltima fecha del Turismo Carretera , disputada en Río Cuarto. La discusión se originó en un incidente durante la clasificación del sábado y escaló horas después. "Te vas a matar y vas a matar a uno" , fue una de las frases más contundentes que el chaqueño le lanzó a su colega.

El episodio comenzó sobre la pista, cuando ambos pilotos tuvieron un roce que terminó con el Toyota Camry de Ochoa fuera del trazado, en la salida del sector nuevo del circuito. El representante de Azar Motorsport se bajó visiblemente enojado y, al observar los daños en la trompa, descargó su bronca con una patada contra el vehículo . Más tarde, al cruzarse con el Ford Mustang de Carinelli, también le hizo un gesto de desaprobación.

La tensión continuó después de la tercera serie, cuando el piloto de Viedma se acercó al box del Martínez Competición para pedir explicaciones. Ochoa consideraba que su rival lo había dejado sin pista durante la batería y que también había dañado su auto el día anterior. Carinelli respondió con dureza: " Dejate de hinchar las pelotas. Con bandera amarilla seguiste . Está en la cámara de Risatti y en tu cámara, nunca viste la bandera amarilla".

En Río Cuarto (Córdoba), durante la Fecha 14 del Turismo Carretera, se vivió un fuerte cruce entre los pilotos José Carinelli y Josco Ochoa en plena zona de boxes Ochoa fue directamente al box de Carinelli a reclamarle.. estaba super caliente por lo del sábado y también porque…

El intercambio subió de tono cuando el chaqueño cuestionó la manera de conducir de su adversario y le advirtió sobre los riesgos que implicaba su comportamiento. "Te vas a matar y vas a matar a uno, tenés que ser más prudente", le recriminó. Incluso se dirigió a la madre del joven, presente en el lugar, y recordó un episodio ocurrido en Posadas: "Señora, en Posadas le salvé la vida a su hijo. ¿Vos te acordás? ¿Cuándo tenía el auto puesto y tuve que levantar, que te salvaste? ¿No te acordás?".

Antes de retirarse, Ochoa también respondió con dureza: "Vos no podés correr más, chabón. Dejate de joder. Hoy no tuviste ni la dignidad de dejarme doblar". Después del altercado, el rionegrino explicó lo sucedido en diálogo con El Nueve y reconoció que quizás no había elegido el mejor momento para acercarse a su colega. "Yo fui realmente a hablar. Quiero agradecer al equipo, porque el auto se destruyó y pudimos largar la serie, aunque desde boxes. Augusto se pasa un poco en la uno, me deja sin pista y pierdo bastante", contó.

Luego agregó: "Fui a hablar con él a ver si se había pasado o tenía algún problema, quizá no era el momento, estábamos los dos calientes. Fui a hablar, no dejó lugar". Mientras tanto, Matías Rossi consiguió una victoria clave en la final del domingo. El piloto de Toyota fue escoltado por Agustín Canapino, con Chevrolet Camaro, y Otto Fritzler, con Mercedes-Benz.

El triunfo le permitió al Misil de Del Viso meterse en la pelea por la Copa de Oro. Quedó cuarto, a 15 puntos del líder Julián Santero, quien compite con BMW. Además, Rossi mantiene la posibilidad de conquistar los campeonatos de Turismo Carretera y TC 2000 en una misma temporada, una hazaña que Juan María Traverso consiguió en 1995.

Cómo quedó Urcera luego de la final del domingo

Con la fecha de Río Cuarto quedaron definidos los 15 pilotos que todavía tienen posibilidades matemáticas de quedarse con la corona. Además de Santero, Chapur, Canapino, Rossi, Werner, Fritzler, Fain y Lambiris, siguen en carrera Josito Di Palma, Diego Azar, Marcos Landa, Jonatan Castellano, Manu Urcera, Hernán Palazzo y Christian Ledesma.

Matematicamente 15 candidatos al titulo del Turismo Carretera 2026. pic.twitter.com/rZwgbQNXxr — Puro Automovilismo (@TAutomovilismo) November 15, 2026

Estos últimos siete deberán ganar obligatoriamente la competencia decisiva para consagrarse. La definición será el 6 de diciembre en el autódromo Roberto José Mouras de La Plata, donde habrá 78 puntos en disputa. Las siete marcas tendrán representantes en la última carrera de la temporada.