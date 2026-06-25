Qué enamoró a Manu Urcera de Nicole Neumann

El piloto y la modelo contaron detalles de cómo iniciaron su relación en el streaming Solo con Niki, que conduce la propia Nicole. Los detalles que revelaron.

El programa de streaming Solo con Niki, conducido por Nicole Neumann y acompañada por su hermana Geraldine Neumann fue el escenario donde tanto la modelo como su pareja Manuel Urcera decidieron contar los primeros pasos de la relación que aún mantienen y por la cual trajeron al mundo a Cruz Urcera , hijo de la pareja.

En un clima distendido y de suma confianza al saber que estaba rodeado por su entorno, el piloto de automovilismo se abrió y contó detalles sobre cómo fueron los primeros pasos de la relación.

"La versión real es así: data de antes, yo la conocí en el 2021 y esto fue 2017. Tenía un evento y me fui a hacer un traje con Pablo Ramírez . Ahí me dicen: "Uh, recién se fue Nicki (Neumann)". Entonces le digo: "Uh, ¿la conocés a Nicki?" Ahí le dije, 'qué buena que está', no se qué...", comenzó contando Manu .

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Solo con Niki (@soloconniki)

Luego, sumó: "Un día Ema (Moriatis, expiloto de carrera) me dice, 'che, sabes que Araceli, que es amiga de mi mujer, es amiga de Nicki". Ahí le dije que le pida el teléfono. Me lo consiguió dos años antes de que yo le escriba, me dio vergüenza, no sé. Pero un día le escribí", contó.

Cómo fue la primera cena

"Un día le escribí y salimos a cenar. Primera cena, cenamos y la llevé a la casa...", dijo previo a confesar que no se dieron un beso. Otro episodio de los inicios de la relación se da dio en un contexto donde justamente Urcera, piloto de automovilismo, corría una carrera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Pero hubo una situación particular.

"Habíamos quedado en que yo tenía una carrera, y justo gané...", dijo Manu aunque fue interrumpido por Nicole contando que no pudo estar en la carrera: "No llegué a que ganó porque me invitó como el viernes. 'Vení a comer, te quedas a dormir, bárbaro... y a la mañana me despachó. Me quedé y a la mañana me dijo: "Me voy a correr"".

Nicole URCERA Portada

Su primera impresión sobre Nicole

"Cuando la vi la primera vez, vez más o menos lo que ves en la pantalla. Pero lo que te pasa con las mujeres es que cuando las ves a la noche en el boliche todas son 8, 9, 7.50, pero cuando te despertas a la mañana son 3 puntos. Ella me sorprendía que se levantaba ya nueve puntos sin hacer nada. Me sorprendió la belleza natural"