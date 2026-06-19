Con la vuelta de Rafaela, se corre la séptima fecha del Turismo Carretera

Manu Urcera y Juan Cruz Benvenuti están presentes en el circuito, donde se llevará adelante "la Carrera de los Millones".

Luego de la ausencia en 2025, producto de una serie de obras que solicitó la ACTC para mejorar el espectáculo, este finde el circuito de Rafaela regresa al Turismo Carretera . Manu Urcera llega como líder del campeonato a bordo de su Toyota Camry, mientras que Juan Cruz Benvenuti intentará mejorar con su Chevrolet Camaro.

Serán dos de los 55 anotados para la séptima fecha del certamen, la menor cantidad en un año que llegó a tener un máximo de 58 inscriptos en Viedma.

Rafaela se prepara para un fin de semana que promete velocidad y emociones fuertes. El Turismo Carretera llega con su ya clásica "Carrera de los Millones", que este año alcanza su novena edición.

Y el incentivo no es menor: el vencedor se embolsará nada menos que 15 millones de pesos, una cifra que se oficializó el viernes, apenas horas antes de que arranque la actividad en el óvalo santafesino.

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Ese monto no es un detalle menor. Representa cerca del 30% del presupuesto promedio que demanda poner un auto en pista, un dato que pone en perspectiva lo que está en juego. Pero más allá del atractivo económico, la cita tiene otro condimento especial: por primera vez, todos los modelos de la Nueva Generación rodarán juntos a fondo en este histórico escenario. El espectáculo está garantizado.

La "Carrera de los Millones" ya tiene su propia historia. Desde que se estrenó en 2016, ocho pilotos lograron alzarse con el codiciado cheque dorado. Cada uno de ellos escribió su nombre en una lista que crece edición tras edición.

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Manu ya sabe lo que es ganar en Rafaela

En 2019, el piloto rionegrino se quedó con la victoria cuando manejaba un Chevrolet, la marca que además es la que más ganó en la historia de ese trazado con 19 triunfos.

La tercera del Turismo Pista del Valle se corre en Centenario

Tras una segunda fecha que dejó carreras interesantes y campeonatos ajustados, el Turismo Pista del Valle volverá a presentarse este 20 y 21 de junio en el autódromo de Centenario para disputar la tercera fecha de la temporada 2026.

La categoría continúa consolidando su crecimiento carrera tras carrera, con un importante parque automotor en las tres divisionales y una gran expectativa de cara a un nuevo fin de semana de automovilismo regional.

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La actividad oficial comenzará el sábado con tres tandas de entrenamientos para cada divisional y posteriormente se desarrollarán las clasificaciones. El domingo será el turno de las series y finales, donde se definirán los grandes protagonistas de la tercera presentación del año.

Para esta tercera fecha, nuevamente en la Clase 3, habrá un condimento especial donde se realizará una “Súper Clasificación”, en donde se disputarán enfrentamientos individuales entre dos autos, largando a la par y a una sola vuelta. El objetivo será mejorar posiciones para la grilla de partido.

Como viene ocurriendo durante toda la temporada, la entrada general será gratuita para el público, debiendo abonarse únicamente el estacionamiento dentro del predio. Por su parte, el ingreso al sector de boxes tendrá un valor de $20.000.

Con campeonatos al rojo vivo y la expectativa de volver a brindar un gran espectáculo en pista, el Turismo Pista del Valle se prepara para otro intenso fin de semana en el autódromo de Centenario, donde cada punto comenzará a tener un valor cada vez más importante en la lucha por los títulos 2026.

Fernández Oro y otra fecha del karting con caja

El Karting con Caja volverá a la actividad este fin de semana cuando dispute la cuarta fecha de la temporada 2026 en el Anfiteatro de Fernández Oro. La competencia corresponde a la fecha que debía realizarse el pasado 6 y 7 de junio, pero que fue suspendida debido a las condiciones climáticas.

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La expectativa es muy grande de cara a un fin de semana que promete importantes espectáculos en pista y una destacada convocatoria de pilotos de toda la región, ya que varios competidores se sumarán a la categoría para esta presentación. Además, las inscripciones permanecerán abiertas hasta el viernes 19 de junio.

La cuarta fecha tendrá un valor especial dentro del calendario, ya que marcará la mitad del campeonato 2026. Tras esta competencia, la categoría ingresará en el habitual receso de invierno durante el mes de julio, para regresar a la actividad en agosto con la segunda parte del certamen.

En lo deportivo, los distintos campeonatos llegan al rojo vivo. En la divisional Máster, Alejandro Carrasco encabeza las posiciones con 128 puntos, seguido por Federico Hormazábal con 115 y Oscar Rebolledo con 112 unidades.

La entrada tendrá un costo de $10.000. La actividad comienza el sábado con dos tandas de entrenamientos, clasificaciones y series. El domingo, se disputan las prefinales y fianles.