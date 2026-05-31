TC: Manu Urcera llegó 12° en Córdoba y se transformó en el nuevo líder del campeonato

El piloto cipoleño aventaja por nueve puntos a Jonatan Castellano, que no tuvo una buena carrera. Facundo Chapur logró su segundo triunfo.

José Manuel Urcera se convirtió en el nuevo líder del campeonato de Turismo Carretera luego de la sexta fecha disputada en el autódromo Oscar Cabalén de Alta Gracia, Córdoba. El piloto cipoleño finalizó en la 12ª posición con el Toyota Camry del Maquin Parts Racing y aprovechó una jornada adversa para Jonatan Castellano para quedarse con la cima del certamen. De esta manera, cortó una racha de cuatro fechas consecutivas con el piloto de Dodge al frente de las posiciones.

La pelea por el liderazgo comenzó a definirse incluso antes de la final. Castellano llegó a Córdoba con una ventaja de cinco puntos sobre Manu, pero el representante de Toyota logró descontar terreno en las series. Mientras el patagónico terminó segundo en su batería y sumó 4,5 unidades, el piloto de Lobería apenas cosechó 1,5 puntos tras finalizar octavo en la suya. Así, la diferencia quedó reducida a solo dos unidades antes de la competencia principal.

En la final, Urcera apostó a una carrera inteligente y constante. Aunque durante la primera mitad se mantuvo dentro de los seis primeros puestos, luego perdió algunas posiciones y terminó 12º. Sin embargo, el resultado fue suficiente para alcanzar los 184,5 puntos en el campeonato. Del otro lado, Castellano nunca logró encontrar el ritmo necesario para avanzar y concluyó en el 23º lugar, un resultado que terminó costándole la punta.

Triunfazo de Chapur en un parejo mano a mano con Fritzler

El gran ganador de la jornada fue Facundo Chapur, quien hizo delirar al público cordobés con una actuación impecable. El piloto del Trotta Racing Team aprovechó la largada para superar al poleman Otto Fritzler y se encaminó hacia una victoria que cortó una sequía de 17 carreras sin triunfos para Torino. Además, consiguió su segundo éxito personal en la categoría y el primero de la temporada.

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El piloto local tomó por sorpresa a Fritzler en la largada y se aseguró la posición de privilegio.



¿Quién ganará el TC en Córdoba? pic.twitter.com/AbNd1vKT76 — SoloTC (@solotcOK) May 31, 2026

La maniobra decisiva ocurrió en la primera curva del circuito, cuando Chapur logró colocarse por delante del Mercedes-Benz de quien había largado en lo más alto. A partir de allí, controló el desarrollo de la carrera y resistió todos los intentos del joven piloto del Prestige Auto Racing Team, que igualmente logró un resultado histórico al conseguir el primer podio de la escudería desde su llegada al Turismo Carretera.

El segundo puesto de Fritzler confirmó el crecimiento de la nueva marca dentro de la categoría: el corredor bonaerense completó una carrera sólida y cruzó la meta a poco más de un segundo del ganador. Detrás de ellos finalizó Juan Tomás Catalán Magni, que volvió a mostrarse competitivo con el Toyota Camry y sumó un valioso podio para el Azar Motorsports.

Más atrás arribaron Germán Todino, Juan Martín Trucco y Gaspar Chansard, quienes completaron un destacado trabajo en una final que no contó con ingresos del auto de seguridad. También se destacó Agustín Canapino, que terminó séptimo pese al lastre reglamentario y volvió a sumar puntos importantes para mantenerse en la conversación por el campeonato.

Cuándo será la próxima carrera del Turismo Carretera

Tras la fecha cordobesa, Urcera lidera con 184,5 unidades y aventaja por nueve puntos a Castellano, que quedó segundo con 175,5. Mauricio Lambiris se ubica tercero con 167, mientras que Fritzler y Matías Rossi completan los cinco primeros lugares. La próxima cita del Turismo Carretera será el 20 y 21 de junio en Rafaela, donde la lucha por el campeonato continuará con varios candidatos separados por escasa diferencia.