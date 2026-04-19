Manu Urcera hizo podio en otra carrera complicada del TC en Concepción del Uruguay

El piloto rionegrino tuvo una muy buena actuación el fin de semana y llegó tercero detrás de Santiago Mangoni y Mauricio Lambiris.

Después de su paso por Centenario a fines de marzo, el Turismo Carretera llegó este fin de semana a Concepción del Uruguay, donde Manu Urcera logró subirse al podio con su Toyota Camry. El piloto rionegrino sumó puntos importantes en la pelea por el campeonato, donde sigue siendo competitivo.

La victoria quedó para Santiago Mangoni, que con su Chevrolet Camaro volvió a festejar en la máxima categoría después de tres años. Superó en un mano a mano picante a Mauricio Lambiris (Ford Mustang) tras el último relanzamiento.

El sábado, la clasificación había sido para Marco Dianda (Dodge Challenger), quien dio la sorpresa al ser el más joven en hacer una pole. Sin embargo, una sanción de la CAF por maniobra peligrosa contra Juan José Ebarlín en la final anterior en Neuquén lo obligó a largar último en su serie.

En ese contexto, el orden dejó a Lambiris primero seguido de Mangoni, Bonelli, Fritzler, Agustín Canapino, Valentín Aguirre, Matías Rossi, Diego Azar, Schialchi, Julián Santero y recién Urcera undécimo.

Pero ya el domingo, Manu metió una buena remontada ganando la última de las tres series y por eso largó tercero en la final. En una carrera que volvió a tener muchas neutralizaciones, la mayor virtud del piloto regional fue sostenerse en el lote de arriba, incluso llegando a estar segundo en algún tramo de la carrera.

Una vez más, la gran cantidad de autos, 57 en la final, generaron muchos roces, despistes, diferencias a cero y abandonos. Esta ha sido una constante desde que arrancó el campeonato y, entre tantos pesos pesados, uno que abandonó rápido la carrera fue Julián Santero con su BMW.

La última neutralización llegó cerca del final, con un relanzamiento casi en la última vuelta. Allí, Mangoni aprovechó un leve toque de carrera para pasarlo a Lambiris e irse derecho a la victoria.

Apenas después de cruzar la meta, el histórico Mariano Werner se tuvo que bajar rápido del Ford Mustang, que despedía humo por las puertas.

Qué dijo Manu Urcera

“Fue una buena carrera y estoy feliz de volver al podio después de mucho tiempo. La Final fue brava porque los autos que venían detrás nuestro eran más rápidos. Lo sentí como un triunfo”, fueron las palabras del piloto regional a la transmisión, apenas terminada la carrera.

MANU URCERA 33

Tragedia en el rally Sudamericano en Córdoba

Un trágico accidente ocurrido durante una fecha del Rally Sudamericano en la provincia de Córdoba dejó como saldo la muerte de un espectador y provocó la suspensión total de la competencia. El hecho se produjo en el tramo especial Giulio Cesare, en la zona de Mina Clavero.

Según el informe oficial, el vehículo de competición se despistó en una curva, dio varios tumbos y terminó fuera del camino, impactando en una zona donde se encontraba el público. Como consecuencia, tres personas resultaron heridas; una de ellas, de 25 años y oriunda de Córdoba capital, sufrió lesiones de gravedad y falleció posteriormente en un hospital de la región.

Además de la víctima fatal, una mujer sufrió una fractura de tobillo y otra persona presentó lesiones menores. Los pilotos involucrados en el accidente resultaron ilesos, informaron fuentes de la organización.

Tras el siniestro, se activaron de inmediato los protocolos de seguridad, con la intervención de los servicios médicos y policiales presentes en el evento. En paralelo, las autoridades deportivas confirmaron la suspensión definitiva de la competencia mientras se investigan las circunstancias del hecho.

En un comunicado, la organización expresó su “más profundo pesar” por lo ocurrido y señaló que se está brindando asistencia a los familiares de la víctima. El episodio reaviva el debate sobre las condiciones de seguridad en este tipo de competencias, donde la cercanía del público a los tramos representa uno de los principales riesgos.