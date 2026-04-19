Comenzó la instalación de los pluviales en la Avenida Mosconi: qué dijo Mariano Gaido

La megaobra que trasforma la ciudad de Neuquén entró en otra etapa. El cruce de los caños para desagotar las lluvias. Todos los detalles.

El intendente Mariano Gaido durante la etapa de los pluviales en la Avenida Mosconi.

Como parte de la Gran Avenida ( Avenida Mosconi) , Neuquén inició una de las etapas más determinantes del proyecto: la colocación de los conductos pluviales de gran escala. Durante una recorrida por el sector de la intersección con calle Lainez, el intendente Mariano Gaido supervisó el avance de las tareas y destacó que se trata de la intervención estructural más importante que ha encarado el municipio en su historia.

El jefe comunal fundamentó la prioridad de estos trabajos en la necesidad de evitar situaciones críticas como las inundaciones que afectaron a los vecinos en el pasado.

"Es una obra que viene a resolver catástrofes que sucedieron en 2010 y 2014, y esas situaciones graves que en la ciudad ocurrieron. Teníamos que implementar la obra con lo que hoy comenzó a instalarse, que son los pluviales para el escurrimiento del agua cuando llegan las lluvias", señaló.

Mariano Gaido Pliviales Mariano Gaido durante la etapa de pluviales de la obra de la Avenida Mosconi.

La intervención en la Avenida Mosconi no se limita a una mejora superficial de la calzada, sino que implica una reingeniería profunda del suelo para asegurar que el crecimiento de la capital sea ordenado, fluido y sostenible en el tiempo.

Avenida Mosconi: "Se trabaja mañana, tarde y noche"

Estos trabajos constituyen la base de una solución definitiva diseñada para resolver problemas históricos de escurrimiento y garantizar la seguridad y previsibilidad de la ciudad ante eventos climáticos extremos.

La magnitud de la obra requiere un compromiso operativo permanente, con cuadrillas y maquinaria trabajando de manera ininterrumpida para cumplir con los plazos de esta solución definitiva.

En este sentido, Gaido resaltó el esfuerzo de los equipos técnicos y el ritmo de ejecución que permite transformar la realidad urbana de manera eficiente.

"Es una obra realmente histórica porque se lleva adelante las 24 horas, mañana, tarde y noche. Quiero agradecer a todas las empresas y trabajadores neuquinos por el compromiso que tienen con esta transformación, porque vamos mucho más rápido de lo que teníamos previsto originalmente", afirmó.

El mandatario también subrayó que esta intervención responde a una lógica de planificación urbana que anticipa el crecimiento demográfico y comercial. A diferencia de otros modelos de desarrollo, la gestión municipal prioriza la infraestructura invisible que sostiene la superficie para evitar parches futuros y garantizar que la inversión sea duradera para las próximas décadas.

Mariano Gaido Pluviales-2

"Esto que muchas veces en otras ciudades no se ve, donde el crecimiento se da de una manera intempestiva y no planificada, aquí lo hacemos de otra forma. En la ciudad planificamos el crecimiento en esta Gran Avenida enterrando servicios y llevando infraestructura subterránea para que el desarrollo que tenga este sector esté contemplado y sea ordenado", explicó Gaido, enfatizando que el proyecto se ejecuta con recursos propios y cuentas ordenadas.

Pluviales: el corazón de la obra que transforma Neuquén

El secretario de Infraestructura y Planeamiento Urbano, Alejandro Nicola, brindó precisiones técnicas sobre la complejidad de los conductos que se instalan actualmente como parte de este plan integral.

"Estamos en un punto clave a la altura de Lainez, donde van a cruzar tres caños de 1200 milímetros de diámetro en forma perpendicular a la avenida. Estos conductos son los encargados de la conducción de todas las aguas que vamos a recolectar a través del sistema pluvial. Llegamos sobre la margen sur con una gran cámara de transferencia y, desde allí, el agua se transporta por la actual colectora hasta la calle Leguizamón, para finalmente desembocar en el arroyo Durán", detalló.

Nicola explicó que este punto es, junto con el cruce de la avenida Olascoaga, uno de los nodos más críticos del proyecto, ya que permite conectar las ramas norte y sur del sistema de drenaje.

"Esta infraestructura es la que permitirá que, una vez finalizada la pavimentación, contemos con una solución definitiva para el sector, evitando que las lluvias detengan la actividad de la ciudad o dañen la nueva calzada", añadió. Esta visión técnica complementa la decisión política de Gaido de transformar la base de la ciudad antes de avanzar con la estética final.

Cómo avanza la Gran Avenida

Además de los pluviales, la obra avanza de manera simultánea en otros frentes de trabajo que ya muestran la fisonomía de la nueva traza. En el tramo comprendido entre las calles Don Bosco y Chaneton ya se está trabajando en el hormigonado de los cordones cuneta y la conformación del bulevar central.

Según indicó Nicola, el paso siguiente consiste en el zanjeo para la instalación subterránea de las líneas de media tensión de 33 kV, así como la infraestructura de iluminación led, fibra óptica para cámaras de seguridad, monitoreo de tránsito y semáforos inteligentes, servicios que Gaido ha definido como esenciales para una capital moderna.

Dron Avenida Mosconi 15_4 (3) La Avenida Mosconi llegando al puente con Cipolletti.

"Aquí ya tenemos manos con la base lista e imprimada, lo que significa que el terreno ya está sellado y preparado para recibir la carpeta de asfalto. Una vez que terminemos los cruces transversales de servicios y el zanjeo en el carril central, iniciaremos la pavimentación definitiva y el armado del mobiliario urbano", concluyó el secretario.

Esta intervención integral en la Gran Avenida representa un cambio de paradigma en la movilidad de Neuquén. Al priorizar el orden y la fluidez mediante una planificación de largo plazo, el municipio busca no solo mejorar la conectividad, sino también potenciar la actividad.

La capital que más crece en el país requiere de una infraestructura que esté a la altura de su dinamismo, transformando las medidas temporales de obra en beneficios permanentes que mejoren la vida cotidiana de todos los neuquinos y brinden una respuesta definitiva a los problemas históricos de infraestructura de la capital.