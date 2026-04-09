La reacción de Nicole Neumann a las versiones de separación con Manu Urcera

La modelo salió rápidamente a romper el silencio en medio de las versiones que indican el fin de su matrimonio.

Esta mañana una noticia sacudió al mundo del espectáculo y la farándula argentina: Nicole Neumann se separó de Manu Urcera . La noticia cayó cómo una bomba porque hace dos años atrás se habían casado, eran una de las parejas más sólidas del ambiente y se encuentran criando al primer hijo en común de la pareja, Cruz, que va camino a cumplir los dos años. Sin embargo, la modelo salió a desmentirlo todo.

Mientras los medios se encargaban de comunicar la noticia del supuesto divorcio, fue la propia top model quién rompió el silencio en medio de los rumores de separación del famoso corredor. En diálogo con TN Show, Nicole aseguró: “Es mentira”.

Además, la blonda se contactó con Nancy Duré este jueves al aire de Puro Show y también aprovechó ese espacio para desmentir las versiones que circularon en las últimas horas. “No es verdad que me separé, para nada”, aseguró la conductora en el mensaje de WhatsApp que le envió a la panelista.

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Cuando la periodista le consultó de dónde pensaba que había salido esa información, fue contundente: “No tenemos ni idea. Ayer cuando a Manu le llegó el mensaje me lo mostró y nos preguntamos lo mismo”. Además, para terminar de despejar los rumores, durante el mediodía, Nicole subió una historia en su cuenta de Instagram donde se la ve entrenando junto a su marido. "Acá, entrenando en familia", reza el mensaje que acompaña al video, junto a un emoji de corazón.

Los rumores de la separación de Nicole Neumann y Manu Urcera

Por un momento se trató de la separación del año. Los rumores indicaban que Manu Urcera se habría separado de Nicole Neumann. Juan Etchegoyen fue quién lanzó la información en Mitre Live. “La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados. Me cuentan desde uno de los entornos que no pudieron superar una crisis fuerte y hasta el momento no me hablan de terceros en discordia”, aseguró el periodista.

Como es habitual en el mundo del espectáculo, Etchegoyen empezó con un enigmático. “Quiero arrancar el programa de hoy con una información de último momento que tiene que ver con una separación bomba en el mundo del espectáculo” comenzó y luego dio pistas. “Están casados hace dos años y medio y tienen un hijo en común. Desde los entornos me la dan confirmada la ruptura que lleva unos días y encima a ella la agarra con un conflicto familiar que está en boca de todos”.

Embed - Aseguran que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados: “No superaron una crisis fuerte”

El periodista siguió con su relato. “No voy a decir si ella o él pero cuando le escribí me contestó el saludo y cuando le pregunté directamente esto me dejó de responder. Reitero, a mí le la dan confirmada”. Ya con la expectativa al máximo lanzó la bomba “La información que tengo que dar a esta hora es que Nicole Neumann y Manu Urcera están separados."

Para finalizar, el periodista aseguró que “Me dicen que ya no están viviendo juntos bajo el mismo techo. Y me dicen que intentaron salvar la pareja pero no pudieron. Ojalá no sea definitivo y vuelvan Nicole y Manu que hacen una pareja espectacular”.