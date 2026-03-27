Deportes La Mañana Turismo Carretera En 27 imágenes: así se vivió la presentación del TC en Neuquén

Claudio Espinoza

Se presentó oficialmente este viernes una nueva fecha del Turismo Carretera, que se desarrollará entre sábado y domingo en el Autódromo Parque Provincia, en la vecina ciudad de Centenario. En la oportunidad, se disputará la tercera fecha de su campeonato 2026. Se espera una importante convocatoria del público neuquino y de la región.

Esta presentación del evento se realizó en el Banco Provincia del Neuquén, con la participación de autoridades y protagonistas del automovilismo. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto junto al titular de la Asociación Corredores de Turismo Carretera, Hugo Mazzacane, y la ministra Josefina Codermatz, además de pilotos invitados.

Mazzacane anticipó un fin de semana con gran nivel competitivo. Estimó que esta tercer fecha del calendario tendrá 57 participantes. El dirigente también destacó la relevancia del TC al señalar que “cada vez más pilotos quieren estar en esta categoría, que es la más importante que existe entre Alaska y Tierra del Fuego”.