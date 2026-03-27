El Turismo Carretera late en Neuquén: se presentó la histórica carrera en Centenario

El evento se realizó en el Banco Provincia, con la participación de autoridades del automovilismo, el gobernador Rolando Figueroa y Hugo Mazzacane.

El Turismo Carretera desembarcará este fin de semana en la provincia de Neuquén para disputar la tercera fecha de su campeonato 2026. La actividad se desarrollará entre sábado y domingo en el Autódromo Parque Provincia, ubicado en Centenario , donde se espera una importante convocatoria de público. La competencia vuelve a posicionar a la región dentro del calendario nacional.

La presentación oficial del evento se realizó en el Banco Provincia del Neuquén , con la participación de autoridades y protagonistas del automovilismo. El gobernador Rolando Figueroa encabezó el acto junto al titular de la Asociación Corredores de Turismo Carretera Hugo Mazzacane y la ministra Josefina Codermatz, además de pilotos invitados.

Durante la conferencia, el mandatario provincial remarcó el valor estratégico del evento para la provincia. “Volver a poner a Neuquén en el primer plano es muy importante. Los neuquinos necesitamos que la provincia se conozca más allá del gas y del petróleo”, expresó el mandatario. En esa línea, agregó: “Nuestra energía está repartida por gran parte del mundo y del país” , en referencia al potencial productivo local.

El gobernador también vinculó el automovilismo con la identidad regional y el esfuerzo cotidiano. “Alguien que hoy está trabajando en un pozo petrolero hace posible que estemos disfrutando de esta competencia”, afirmó. Luego, completó: “Esa energía neuquina la queremos mostrar a través de las posibilidades de desarrollo que la misma genera”, destacando el rol del deporte como vidriera.

SFP Presentacion TC carrera de autos (22) Manu Urcera también estuvo presente en el evento. Sebastián Fariña Petersen

En relación al trabajo conjunto con la ACTC, Figueroa subrayó la continuidad de una política de promoción. “Venimos trabajando con ellos, promocionando a la provincia en cada una de las carreras”, sostuvo. Además, explicó: “Esa alianza nos permite difundir nuestra provincia a lo largo de las quince fechas que tiene el campeonato”.

Por su parte, Mazzacane anticipó un fin de semana con gran nivel competitivo. “Seguramente vamos a disfrutar de una gran tercera fecha del calendario, con 57 participantes”, aseguró. El dirigente también destacó la relevancia del TC al señalar que “cada vez más pilotos quieren estar en esta categoría, que es la más importante que existe entre Alaska y Tierra del Fuego”.

SFP Presentacion TC carrera de autos (2) Los motores comenzarán a rugir mañana en la provincia. Sebastián Fariña Petersen

Benvenuti dirá presente en el TC en Centenario

En cuanto a la actividad en pista, además del Turismo Carretera se presentarán el TC Pista, la Fórmula 2 Argentina y el Turismo Carretera 2000. Entre los locales, Juan Cruz Benvenuti dirá presente en el TC, Thomas Ojeda en la Fórmula 2, y Camilo Echevarría volverá a competir tras tres años.

Finalmente, la titular de cartera destacó el impacto integral del evento. “Impulsar y desarrollar el deporte en la provincia de Neuquén tiene que ver con la clara decisión política del gobernador”, señaló. Además, remarcó que estas competencias “potencian el desarrollo del turismo, de los sectores gastronómicos, de comercio y de servicios”, consolidando al deporte como motor económico regional.