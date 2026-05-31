No para: River va por dos figuras del fútbol sudamericano que jugarán el Mundial

El Millonario conversa con un central y un mediocampista para robustecer el plantel de cara al segundo semestre del año.

River comenzó a mover sus fichas en el mercado de pases con el objetivo de reforzar un plantel que buscará pelear todos los frentes durante el segundo semestre. Luego de concretar la llegada de Nicolás Otamendi , la dirigencia millonaria trabaja en nuevas incorporaciones de jerarquía para satisfacer los pedidos del Chacho Coudet. La prioridad está puesta en fortalecer la defensa y sumar variantes de calidad en la mitad de la cancha.

La incorporación del ex Vélez y Benfica representa uno de los grandes golpes del mercado argentino. El campeón del mundo firmó contrato hasta diciembre de 2027 y llega para aportar experiencia, liderazgo y solidez a una última línea que mostró altibajos durante la primera parte de la temporada. Además, todo indica que será uno de los referentes del vestuario y un candidato natural a portar la cinta de capitán.

Sin embargo, el elenco de Núñez no se conforma con la llegada del zaguero de la Selección Argentina. En las últimas horas surgió con fuerza el nombre de Gustavo Gómez , capitán de Palmeiras y uno de los futbolistas más importantes de la selección paraguaya que disputará el Mundial. El experimentado central aparece como uno de los apuntados para reforzar la defensa de cara a los desafíos que se vienen, como la fase final de la Copa Sudamericana.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/santiacero14/status/2060784976774185450&partner=&hide_thread=false [BOMBAZO] ¿SE ACERCA GUSTAVO GÓMEZ?



Existió un llamado desde #River para con el defensor paraguayo de 33 años.



Sin oferta aún, pero algo a tener en cuenta, es la buena relación entre Di Carlo y Leila Pereira, presidenta de Palmeiras. pic.twitter.com/z370K90enb — Santi Acero (@santiacero14) May 30, 2026

Las primeras conversaciones entre las partes ya comenzaron, aunque todavía no existe una negociación avanzada. El guaraní es considerado un referente absoluto dentro del Verdao y su salida no sería sencilla. Además, cuenta con una extensa trayectoria internacional que incluye dos títulos de Copa Libertadores y una Recopa Sudamericana, logros que lo convierten en un jugador muy valorado en el continente.

La búsqueda de centrales responde también a posibles movimientos dentro del actual plantel. River analiza distintas situaciones y no descarta desprenderse de algunos defensores en el próximo mercado: Lautaro Rivero es seguido por clubes europeos, mientras que Paulo Díaz podría cambiar de aire tras varias temporadas en Núñez. A eso se le suma la revisión contractual de Germán Pezzella.

Nelson Deossa también suena para llegar a Núñez

Pero las gestiones del Millonario no terminan en la retaguardia. Otro de los nombres que genera expectativa es el de Nelson Deossa, mediocampista colombiano del Betis y una de las piezas convocadas por Néstor Lorenzo para afrontar la cita ecuménica. El volante ya había estado en el radar del club anteriormente y volvió a posicionarse como una de las prioridades para reforzar la zona media.

Según trascendió, la entidad porteña mantiene conversaciones con el conjunto español para intentar concretar la operación una vez finalizada la Copa del Mundo. Desde el entorno del jugador ven con buenos ojos la posibilidad de desembarcar en el fútbol argentino y las negociaciones continúan abiertas. La buena relación institucional entre ambas entidades, además, podría facilitar el avance de las tratativas.

No obstante, la competencia será importante: Flamengo también sigue de cerca al ex Monterrey y analiza presentar una propuesta para quedarse con el futbolista colombiano. El cuadro que dirige Manuel Pellegrini, por su parte, pretende una cifra cercana a los nueve millones de euros para desprenderse de una de sus piezas con mayor proyección, por lo que cualquier negociación demandará una inversión significativa.

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Mientras el Mundial concentra la atención del planeta fútbol, el Millonario aprovecha para planificar el futuro. Con Ota ya confirmado y las gestiones en marcha, el club busca construir un plantel de máxima jerarquía para afrontar la segunda mitad del año con ambiciones renovadas y la ilusión de volver a pelear por todos los títulos.