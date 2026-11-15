En medio de los rumores de su llegada a River, reapareció Ramón Díaz: la insólita conferencia que dio

El Pelado habló ante la prensa por un motivo que no está en absoluto vinculado al fútbol y que llamó mucho la atención.

Ramón Díaz protagonizó una curiosa conferencia de prensa en medio de los rumores que lo acercan nuevamente a River . El entrenador riojano, de 67 años, participó de la presentación del tercer remate anual de la cabaña Los Ramones , el establecimiento ganadero del que es propietario. Su aparición se produjo mientras en Núñez buscan definir quién conducirá al equipo en 2027 y su nombre gana fuerza entre los candidatos.

El anuncio fue difundido mediante un video de la Asociación Argentina de Angus, en el que el exdirector técnico apareció junto a su hijo Michael. La subasta se realizará el viernes 20 de noviembre, a las 14.30, en las instalaciones de la cabaña, ubicadas a 15 kilómetros de Urdinarrain, Entre Ríos . La particularidad de esta edición será que solamente se rematarán ejemplares hembras de la raza Angus.

El establecimiento, vinculado a la firma EMIMAI S.A., ya consiguió importantes reconocimientos en exposiciones ganaderas. En 2024, la Sociedad Rural de Gualeguaychú le otorgó los premios Gran Campeón Macho, Mejor Toro a Corral y Campeón Dos Años Mayor, en la categoría Pedigree. Esta última distinción correspondió al ejemplar identificado como Box 67, RP 93 . El nuevo evento representa la tercera edición del remate organizado por la cabaña.

[NEGOCIOS] En Entre Ríos, Ramón Díaz encabezó la conferencia de prensa por el 3° Remate Anual de Cabaña "Los Ramones", que será "una cita imperdible para los que buscan genética de calidad": será el viernes 20 y habrá "terneras, vaquillonas y vientres seleccionados". https://t.co/FA4iYMoyCG pic.twitter.com/z0VRcUDm5A — ElCanciller.com (@elcancillercom) November 15, 2026

La actividad empresarial del riojano quedó en segundo plano por el momento en que se conoció el anuncio. Es que su nombre volvió a instalarse en la órbita de River después de que rechazara una propuesta de Corinthians. Según trascendió, el entrenador habría priorizado la posibilidad de regresar al club donde construyó una parte fundamental de su carrera. La chance de iniciar un cuarto ciclo en Núñez alimenta la expectativa de los hinchas.

Emiliano Díaz, su hijo y habitual ayudante de campo, también hizo referencia a la decisión de no avanzar con el equipo brasileño. A través de una publicación en redes sociales, explicó que debía acompañar a su padre para ayudarlo a cumplir "su último sueño en el fútbol". Aunque no mencionó directamente a River, el mensaje fue interpretado como una señal sobre el deseo del entrenador de volver al Monumental. El propio Ramón también manifestó en distintas entrevistas que le gustaría tener otra oportunidad.

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Los simpatizantes ya expresaron públicamente ese anhelo y llegaron a reclamar por su regreso en los pasillos del estadio, cuando el futuro del cuerpo técnico estaba bajo discusión. Por ahora, no hubo confirmaciones oficiales sobre una negociación ni contactos formales con la dirigencia. Sin embargo, el Pelado aparece entre los principales candidatos, en un escenario en el que Eduardo Domínguez, Gabriel Milito y Hernán Crespo también fueron mencionados, aunque todos tienen trabajo en otros equipos.