Escándalo en la Primera Nacional: agredieron a un arquero y se suspendió el partido

El partido entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú , por los octavos de final del Reducido de la Primera Nacional , terminó envuelto en un escándalo y con una fuerte polémica por la salud del arquero Nahuel Galardi. El encuentro se suspendió a los 36 minutos del segundo tiempo, cuando el conjunto local ganaba 3-1, después de que un artefacto de pirotecnia arrojado desde una tribuna impactara cerca del futbolista mendocino y le provocara una afección auditiva.

La situación se produjo mientras los hinchas de Madryn celebraban la ventaja con fuegos artificiales. Uno de los explosivos detonó en las inmediaciones del área defendida por Galardi, quien quedó tendido sobre el césped y necesitó asistencia médica. Los jugadores de Maipú se acercaron para acompañarlo y el arquero fue retirado del campo en un carrito. Pese a que hubo una espera de casi una hora para intentar reanudar el encuentro, el árbitro Bryan Ferreyra decidió que no estaban dadas las condiciones para continuar .

Después de lo ocurrido, el futbolista fue trasladado a la Clínica Santa María de Puerto Madryn, donde recibió atención médica . Deportivo Maipú difundió el diagnóstico durante la madrugada del domingo y precisó que Galardi sufrió una conmoción acústica, también denominada choque acústico, a raíz del impacto del proyectil pirotécnico. El cuadro le provocó tinnitus, es decir, zumbidos en los oídos, además de cefalea y fotofobia, una sensibilidad anormal a la luz.

El partido entre Deportivo Madryn y Maipú fue SUSPENDIDO tras la caida de una bomba de estruendo cerca del arquero visitante. El encuentro estuvo demorado casi CINCUENTA MINUTOS. El árbitro quería REANUDAR, pero los jugadores de Maipú se negaron. pic.twitter.com/lbXCPjv4Mu

El parte médico también indicó que el arquero debía cumplir 48 horas de reposo desde el momento de la atención. Además, los profesionales recomendaron realizar estudios y exámenes complementarios durante las horas siguientes para descartar posibles secuelas derivadas de la explosión. La publicación del informe llegó después de que los dos clubes difundieran versiones diferentes sobre el estado de salud del jugador y las circunstancias que rodearon la suspensión.

En su primer comunicado, Deportivo Madryn sostuvo que los profesionales del servicio privado de emergencias habían evaluado a Galardi en el campo de juego y que no habían constatado lesiones. También informó que sus equipos médicos acompañaron al futbolista hasta la Clínica Santa María. Según la versión de la institución patagónica, el establecimiento había indicado que el arquero no presentaba lesiones, secuelas ni impedimentos físicos que le impidieran continuar disputando el partido.

El club local agregó que, durante la evaluación inicial, se había constatado que el guardameta no tenía hemorragias, conservaba la fuerza física de manera simétrica y estaba orientado en tiempo y espacio. Esa explicación generó una rápida respuesta de Deportivo Maipú, que manifestó su "más enérgico rechazo" a lo comunicado por su rival y publicó el diagnóstico emitido por el centro de salud. La institución mendocina remarcó que la atención se había realizado con el acompañamiento de profesionales médicos de ambos equipos.

La sanción que Maipú pide replicar

En el mismo mensaje, Maipú cuestionó que se difundiera información que, según su postura, no se ajustaba a los hechos ni a la documentación médica disponible. "Consideramos fundamental que cualquier información difundida públicamente se ajuste a los hechos ocurridos y a la documentación médica existente, priorizando en todo momento la salud y la integridad física del jugador", expresó. Además, rechazó categóricamente cualquier intento de minimizar la gravedad de lo sucedido y reclamó que se esclarezcan las circunstancias del episodio.

Es insólito lo que está sucediendo entre Madryn y Maipú.



Los de Madryn indican que, según el médico, el arquero no presentaba lesiones ni nada que le impida seguir jugando.



En cambio, los de Maipú señalan que el diagnóstico fue de una conmoción acústica producida por el… https://t.co/p8ThSH4Lfz pic.twitter.com/joHYkHfbvp — Primera Nacional (@Primeranaciona) November 15, 2026

Los cuyanos buscarán que se tenga en cuenta un antecedente reciente del Federal A, cuando Boca Unidos fue sancionado después de que una bomba de estruendo afectara a futbolistas de Gimnasia de Chivilcoy. En aquella ocasión, el Tribunal del Consejo Federal le dio por perdido el encuentro al equipo correntino por 3-0 y lo eliminó del torneo, por lo que el conjunto bonaerense avanzó de ronda.