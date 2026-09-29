La anularon el gol de la victoria por un offside fantasma: la polémica decisión arbitral en Primera Nacional

En un contexto de varias polémicas en distintos partidos, el partido entre Gimnasia de Jujuy-San Martín de Tucumán quedó expuesto por un fallo polémico. La supuesta burla de la terna arbitral.

El fútbol argentino se ve atravesado por decisiones arbitrales que quedan sujetas a opiniones y apreciaciones diversas entre los fanáticos. Las polémicas abundan en los distintos torneos que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), como en la final que terminó ganando Rosario Central ante Estudiantes de La Plata por la Supercopa Internacional .

Aún cuando la Primera División del fútbol doméstico no juegan por la fecha FIFA , las polémicas sobresaltan en las categorías inferiores como la Primera Nacional que se encuentra en etapa de definiciones por el ascenso, la clasificación al reducido por la segunda plaza y los descensos.

Gimnasia de Jujuy-San Martín de Tucumán tuvo una jugada muy polémica. El encuentro albirrojo había comenzado ganando 2-0 el encuentro pero en algunos minutos de furia se le escabulló la ventaja y se lo empataron.

Sin embargo, había algo más guardado: Diego Diellos, delantero de los tucumanos, logró anotar el 3-2 cuando el partido ya caminaba por el tiempo agregado. Sin embargo, contra todas las opiniones, el asistente Gonzalo Ferrari terminó levantando la bandera y sancionando un offside inexistente, que terminó cambiando el resultado final.

"Robo en vivo y en directo"



Por el increíble offside que le cobraron a San Martín de Tucumán ante Gimnasia de Jujuy. pic.twitter.com/u0DQRvp3BT — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 28, 2026

Esa decisión generó un reclamo inmediato y furia por parte del equipo que se sintió perjudicado. Ante la ausencia del VAR en la categoría, la decisión del línea terminó siendo la última palabra y el gol fue anulado.

La supuesta burla de la terna al elenco tucumano

Según informó el medio La Gaceta de Tucumán, los jugadores de San Martín de Tucumán habrían sido burlados por los arbitros. "Chau, ya están afuera", le habría dicho el árbitro Bruno Amiconi cuando caminaba hacia los vestuarios una vez finalizado el encuentro.

Las polémicas de la Primera Nacional

Esta situación se pliega a las polémicas: dos goles anulados a All Boys ante Colón de Santa Fe que generaron enojo, un penal cuestionado a facor de Acassuso ante Almirante Brown; un penal a favor no sancionado y otro en contra si cobrado para Los Andes ante Morón (victoria del milrayitas por 2-1).

A su vez, otro hecho polémico tuvo lugar en el Federal A, durante el encuentro entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo. Una vez finalizado los 90' regulares por el desempate en Bahía Blanca, el árbitro José Sandoval decidió jugar un alargue a pesar de que el reglamento indicaba que debían patearse penales.

"All Boys":

Por comentarios sobre los goles anulados durante su partido ante Colón en la #PrimeraNacionalpic.twitter.com/nZoCXPrpKz — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) September 26, 2026

"Felipe Viola"



Por el penal que cobró a favor de Acassuso ante Almirante Brown. pic.twitter.com/4fEPRQyLRW — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 26, 2026

"Penal"



Por el reclamo de los jugadores de Los Andes en esta jugada ante Morón. pic.twitter.com/TjQPJcJ7mw — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

"Es una verguenza"



Porque el árbitro decidió jugar dos tiempos de 15 minutos de alargue en el desempate por el descenso del Federal A entre Círculo Deportivo y Sol de Mayo, pese a que el reglamento establecía una definición por penales si persistía el empate en los 90 minutos. https://t.co/a1Iuvl3DKq pic.twitter.com/obL2bQ6mzK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 27, 2026

Escándalo en la Supercopa: Verón explotó contra el arbitraje y denunció maltrato a los hinchas de Estudiantes

La final de la Supercopa Internacional terminó envuelta en polémica. Rosario Central derrotó 3-1 a Estudiantes de La Plata en el estadio Madre de Ciudades, pero buena parte de la atención quedó concentrada en las durísimas declaraciones de Juan Sebastián Verón, presidente del Pincha, contra el arbitraje y la organización del encuentro.

El malestar había comenzado incluso antes del inicio del partido. Micros con simpatizantes de Estudiantes que habían salido hacía más de 20 horas todavía no habían podido llegar al estadio cuando comenzaba la final, situación que generó críticas contra el operativo policial dispuesto en Santiago del Estero.

La tensión aumentó durante el primer tiempo. Guido Carrillo puso en ventaja al conjunto platense apenas al minuto de juego, pero Rosario Central consiguió revertir rápidamente el marcador. Ángel Di María empató con un gran tiro libre a los 23 minutos y, sobre el cierre de la etapa, convirtió de penal el 2-1.

Esa segunda acción encendió definitivamente el enojo en Estudiantes. El árbitro Darío Herrera sancionó la infracción a instancias del VAR, decisión que generó fuertes protestas y llevó a Verón a expresarse públicamente mientras todavía se disputaba el encuentro.

El enojo del Cacique Medina y los aplausos de Verón tras el cobro del penal para Rosario Central.



La #SupercopaInternacional , por ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/xIYaYfRagx — SportsCenter (@SC_ESPN) September 26, 2026

“Maltrataron a la gente, la impunidad que manejan para robarte es increíble”, publicó el presidente del Pincha en su cuenta de Instagram.

El dirigente no se quedó solamente con el aspecto arbitral. También cuestionó la organización general de una final que obligó a miles de hinchas platenses a trasladarse hasta Santiago del Estero y que estuvo marcada por los problemas de acceso al estadio.

“Innecesario, para esto nos traen hasta acá”, agregó Verón, quien calificó lo ocurrido como “una puesta en escena ridícula”.

Verón también apuntó contra el penal de Di María

La bronca continuó pocos minutos después. El presidente de Estudiantes publicó una imagen correspondiente a la ejecución del penal de Di María y puso el foco en una supuesta invasión al área que, según su interpretación, debía haber provocado la repetición del remate.

“¿No es invasión? El reglamento lo manejan como quieren”, escribió.

Las publicaciones de la Bruja terminaron convirtiéndose en uno de los principales focos de la final. Sus críticas apuntaron tanto al arbitraje como al trato recibido por los simpatizantes del Pincha, en una jornada que desde el comienzo estuvo atravesada por las dificultades del operativo.

Dentro de la cancha, Central logró sostener la ventaja y terminó ampliándola para quedarse con el partido por 3-1 y levantar la Supercopa Internacional.

Sin embargo, el resultado quedó acompañado por una fuerte controversia. Estudiantes cuestionó especialmente el penal que permitió al Canalla irse al descanso arriba en el marcador, mientras Verón expuso públicamente su enojo con una serie de mensajes particularmente duros.

Así, una final que tenía todos los ingredientes para quedar marcada exclusivamente por el título de Rosario Central terminó también atravesada por el escándalo, las protestas arbitrales y el reclamo del presidente de Estudiantes por lo ocurrido tanto dentro como fuera del estadio.