Por qué Vasco Da Gama no puede jugar en el Maracaná ante Boca: el sorpresivo pedido a su rival

El elenco brasileño no jugará en el mítico estadio por la influencia de dos rivales brasileños. Por qué no puede jugar en su estadio y cuáles son las posibilidades.

Luego de alguna gota de esperanza para hacer de local en ese recinto, le hicieron un llamado a los directivos del club para dejarles en claro que no se jugará esa definición en ese campo de juego.

Según se conoció, el consorcio conformado por Flamengo y Fluminense, dos clubes que utilizan el estadio para sus partidos de local, decidieron rechazar el pedido de Vasco para el partido de vuelta, como lo hicieron en otras oportunidades. Lo cierto es que ante esto, el club se encuentra en un grave problema.

Es que el club todavía no recibió aprobación por parte de la Conmebol para hacer de local en su estadio debido a que tiene menor capacidad a la que requiere el ente para este tipo de cruces (necesita 30 mil localidades y tiene poco más de 20 mil).

Lo cierto es que deberá trabajar a contrarreloj para conseguir un recinto que reúna las condiciones para que pueda migrar su localía. Entre las opciones que se habían barajado aparecen el Estadio Nilton Santos, de Botafogo, pero fue rechazada por el propio club que busca lugar debido a que este cuenta con césped sintético. Ante la baja del Maracaná, esta chance podría reflotarse.

Debido a la rapidez con la que deben moverse para confirmar el recinto, empezaron las tratativas para que la federación acepte de igual manera su estadio a pesar de no cumplir con la capacidad de aforo. Cabe recordar que tienen tiempo para oficializar el escenario hasta antes del 10 de octubre.

Qué dijo el presidente del club sobre esta situación

"Voy a intentar aumentar la capacidad para los visitantes en São Januário. Tengo una buena relación con Juan Román Riquelme y vamos a intentar todo para la comodidad de los hinchas de Boca en nuestro estadio. Le pido a Alejandro Domínguez que sea más flexible y autorice que juguemos en nuestro hogar", dijo Pedrinho, presidente del Vasco, con un mensaje para el presidente de Conmebol.

El clube le habría ofrecido a Boca menos de 4.000 entradas que se exigen para los visitantes pero esto habría sido rechazado por la comisión directiva del club de La Ribera.