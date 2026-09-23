Por qué un partido de la NFL aterra a Boca y Estudiantes antes de las semis en el Maracaná

El estadio Maracaná es un tema que preocupa a Estudiantes de La Plata y Boca pensando en las competencias internacionales que están disputando: el campo de juego no está en óptimas condiciones, y el calendario que tendrá por delante no es alentador.

Más allá de que el fútbol se ve atravesado por la fecha FIFA a nivel Selección , el mítico estadio brasileño tendrá actividad. La NFL, deporte que atraviesa profundamente a Estados Unidos, lo tendrá como escenario del duelo entre Baltimore Ravens vs Dallas Cownboys (domingo).

El estado del campo no es bueno. El arquero de Flamengo Agustín Rossi había sido crítico de cómo se muestra el césped: "Ni siquiera tengo que hablar del campo, está a la vista de todo el mundo. La forma en que jugamos, es increíble que tengamos un campo así. No sé quién es el responsable, ¡pero es increíble! Las dos áreas están para el carajo, ¡las dos áreas! ¡Hay baches! Todavía va a haber un partido de la NFL. Espero que el campo mejore después de ese partido".

Lo cierto es que el panorama es desalentador porque ese estado complejo puede profundizarse. Es que la cancha tendrá un descanso de 11 días para recuperarse antes de una programación agitada: Flamengo vs Coritiba por Brasilerao (8 de octubre), el clásico Fluminense vs Flamengo por el mismo torneo (11 del mismo mes), Fluminense vs Palmeiras por las semifinales de Libertadores (miércoles 14) y Flamengo vs Santos por el Brasileirao (domingo 18).

Detrás de esa fuerte seguidilla, y cuatro días más tarde del último partido mencionado, Flamengo recibe al pincha por la otra semifinal del máximo certamen sudamericano. La principal atención estará en qué condiciones quedará el campo de juego.

Por qué Boca también podría estar complicado

Es que enfrentará a Vasco Da Gama por las semis de Copa Sudamericana. En la revancha irá a Brasil, pero hay un tema complejo: el estadio Sao Januario, su casa, tiene capacidad limitada (20 mil ubicaciones) y se espera por la decisión de Conmebol para saber si puede jugar allí o tiene que buscar estadio. Si lo obligan a salir de su estadio tiene dos opciones: El Nilton Santos, (estadio Olímpico, actualmente de Botafogo) y el Maracaná, lo que podría ser un problema por el desgaste del campo.