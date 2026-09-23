Agustín Orión recordó la tremenda patada que lesionó a Paredes en un entrenamiento de Boca

El exarquero de Boca recordó el episodio vivido en 2013 que sacó de las canchas al mediocampista por casi 100 días. El duro recuerdo de Orión.

Leandro Paredes tiene hasta el momento una carrera de éxito puro con un destacado paso por el fútbol europeo en grandes clubes de la elite, la Selección argentina, y un presente de ensueño en Boca en el que se convirtió en líder para intentar volver a conquistar en las copas internacionales . Sin embargo en ese camino recorrido por el mediocampista, hubo momentos duros que tuvo que atravesar.

Uno de ellos lo vivió cuando era un joven jugador que recién había surgido en la cantera del elenco azul y oro, con el exarquero Agustín Orión como protagonista. Es que en julio de 2013, el arquero lesionó al mediocampista en un entrenamiento luego de tirarse de atrás con firmeza al punto tal de generarle un traumatismo y esguince grave en el tobillo izquierdo, lo que lo marginó de las canchas por 99 días.

13 años después, el arquero volvió a hablar sobre aquel episodio y reveló su visión sobre aquel hecho doloroso: “Hoy creo que es el mejor futbolista de la actualidad, sin ninguna duda. Una de las cosas más feas que me ha tocado en el fútbol sin duda me pasó con él. Lo volví a hablar, fuimos compañeros de nuevo, él volvió a jugar después de eso. Ni jugando al fútbol ni en la vida o en el deporte, uno no quiere hacerle daño a nadie”, dijo en 'Todo por la misma', de 1PDR Stream.

Por otra parte, Orión recordó cómo transitó ese momento: “La pasé íntimamente mal, me la comí yo, no tengo por qué exteriorizarlo, pero en su momento le pedí disculpas. Puede pasar, pasa poco. No me estoy justificando, es una situación muy fea. Uno no sale a la calle a lastimar a nadie, menos en un partido de fútbol”.

Salió el fallo de Boca-Vélez: la decisión de AFA por los extranjeros

El Tribunal de Disciplina de la AFA comunicó el fallo sobre el partido de Vélez y Boca por Copa Argentina, en el que el Fortín pidió la descalificación del Xeneize por alineación indebida, al anotar a seis extranjeros en planilla.

A pesar del reclamo de Vélez, el ente decidió que la clasificación de Boca a cuartos de final se mantenga, aunque el club será sancionado con una fuerte multa económica, que asciende al valor de mil entradas populares (equivalente a 50 millones de pesos aproximadamente).

El fallo completo del Tribunal de Disciplina

El Tribunal de Disciplina comunicó el fallo sobre el partido, que consta de ocho puntos esenciales:

"1°) TENER POR PRESENTADA Y FORMALMENTE ADMISIBLE la protesta interpuesta por el Club Atlético Vélez Sarsfield respecto del partido disputado frente al Club Atlético Boca Juniors el día 2 de septiembre de 2026, correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

2°) TENER POR ACREDITADO que el Club Atlético Boca Juniors incluyó en la planilla oficial del encuentro a seis (6) futbolistas extranjeros, excediendo el límite de cinco (5) jugadores extranjeros habilitados para suscribir planilla en cada partido oficial, conforme lo establecido por el artículo 31 del Convenio Colectivo de Trabajo AFA-FAA.

3°) DECLARAR QUE LA CONDUCTA CONFIGURA UNA INFRACCIÓN REGLAMENTARIA relativa a la confección, presentación y suscripción de la planilla oficial, pero que no configura la alineación indebida prevista por el artículo 18 del Código Disciplinario, al no encontrarse acreditada la participación efectiva de un futbolista extranjero inelegible.

4°) RECHAZAR la pretensión del Club Atlético Vélez Sarsfield de sancionar al Club Atlético Boca Juniors con la pérdida del partido por retirada o renuncia.

5°) RECHAZAR la solicitud de registrar el resultado Club Atlético Vélez Sarsfield 3 - Club Atlético Boca Juniors 0.

6°) MANTENER EL RESULTADO OBTENIDO EN EL CAMPO DE JUEGO.

7°) MANTENER LA CLASIFICACIÓN DEL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS a los cuartos de final de la Copa Argentina 2026 y RECHAZAR la solicitud de clasificación formulada por el Club Atlético Vélez Sarsfield.

8°) SANCIONAR AL CLUB ATLÉTICO BOCA JUNIORS con una multa equivalente a mil (1000) valores de entrada, por la infracción reglamentaria acreditada y conforme las facultades de determinación y graduación de las sanciones disciplinarias previstas por el Código Disciplinario".

Así había sido el reclamo de Vélez por el partido de Copa Argentina

El reclamo del club de Liniers se fundamenta en la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla del partido disputado el 2 de septiembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, una cifra que supera el límite permitido por la reglamentación de la AFA.

En dicho encuentro, finalizado 0-0 y definido a favor de Boca por penales, el entrenador Rodolfo Arruabarrena inscribió a Álvaro Montero, Leandro Lozano, Carlos Palacios, Sebastián Villa, Enner Valencia y Ángel Romero pero de este grupo, Romero fue el único que no ingresó al campo de juego.

Por su parte, la defensa de Boca argumentó que el hecho constituyó un mero error administrativo al no haber obtenido ventaja deportiva, dado que el atacante paraguayo no sumó minutos.

Bajo este criterio, la dirigencia de la Ribera sostuvo que la sanción debe limitarse a apercibimientos o multas económicas, respaldándose en el antecedente del fútbol femenino entre Belgrano y Lanús, donde la AFA mantuvo el resultado del partido y solo aplicó una sanción disciplinaria al club cordobés tras realizar seis modificaciones.