Messi Cup: los equipos argentinos que participarán de la segunda edición

El torneo sub-16 creado por el capitán de la selección, tendrá a tres representantes del país y varias otras novedades.

La segunda edición de la Messi Cup , torneo sub-16 que fue creado por el astro argentino, se jugará del 25 de octubre y el 1 de noviembre en Miami, y tendrá la presencia de tres equipos nacionales: River , que defiende el título, y Newells vuelven tras formar parte de la primera edición, y se les suma Boca , que participará por primera vez.

El torneo pasará de 8 a 16 equipos , con varias inclusiones europeas, y mayor presencia sudamericana, con clubes brasileros incluidos. Además, estará el UE Cornellà, club español que recientemente adquirió Lionel Messi.

[AHORA] LA SUB-16 DE #BOCA JUGARA LA #MESSICUP 2026. El Xeneize dirá presente en el torneo que organiza el mejor de todos. Se jugará del 25/10 al 1/11 en Miami. Participan 16 equipos: Boca, Barcelona, Man City, Chelsea, Inter, Atlético Madrid, River,… pic.twitter.com/jXVNuA3zwr

Tim Pastore, CEO de la productora que maneja los eventos del argentino, contó los detalles de la ampliación : "Pasar de ocho a dieciséis clubes en nuestro segundo año supone un hito importante para la Messi Cup. Nuestro objetivo es ganarnos un lugar permanente en el calendario mundial del fútbol formativo y construir un torneo que los clubes valoren, en el que los jugadores jóvenes aspiren a competir y que los aficionados de todo el mundo quieran seguir".

La UE Cornellà competirà a la Messi Cup! L’equip U16 del club participarà en la segona edició de la competició, que es celebrarà del 25 d’octubre a l’1 de novembre a Miami. https://t.co/MOBkvHyv22 #UECornellàAcademy pic.twitter.com/pkqMPD4q6R

Los equipos que competirán en la segunda edición de la Messi Cup

Antes de su primera edición, que fue a fines de 2025, Messi contó la razón para crear el torneo: "Se creó para que los chicos puedan vivir una experiencia única, tanto dentro como fuera de la cancha, en un momento muy importante de su formación, y para que puedan empezar a conocer lo que significa competir al más alto nivel internacional".

En esa edición, participaron River, Newells, Inter de Miami, Inter de Milan, Manchester City, Atlético de Madrid, Barcelona y Chelsea. La final se la ganó el Millonario al Colchonero por 2-0, para consagrarse campeón.

Leo Messi anuncia la MESSI CUP 2026 ! se jugará con 16 equipos desde el 25 de Octubre al 1ero de Noviembre en Miami !



2025: Campeón; River Plate pic.twitter.com/0foqoWrPm2 — KING MESSI 10 (@messi10_rey) September 22, 2026

Para esta segunda edición, además de los ocho participantes del 2025, se suman Boca, UE Cornellà, Flamengo, Palmeiras, Independiente del Valle, Benfica, Ajax y Arsenal.

La camiseta especial que usará Messi en su despedida de la selección

Lionel Messi publicó en sus redes sociales un corto pero emotivo video de cara a su último partido con la camiseta de la Selección argentina luego de más de 20 años vistiéndola, donde muestra lo que será su último manto sagrado.

Esta fecha FIFA no es una más como las de siempre, no solo por lo extensa, donde se disputarán tres partidos y no 2 como es usualmente; esta ventana de amistosos internacionales está envuelta en nostalgia, teniendo en cuenta que es el encuentro con el hincha argentino luego de la final perdida de la Copa del Mundo 2026 ante España.

Además de aquello, en el tercer partido que será ante el país africano, Benín, el 6 de octubre, en el estadio Monumental, fecha que quedará en la memoria de todo el mundo futbolero, como el día que Lionel Messi disputó sus últimos minutos vestido de celeste y blanco.

LA CAMISETA ESPECIAL QUE USARÁ LIONEL MESSI EN SU ÚLTIMO PARTIDO. pic.twitter.com/OivI0bEpVd — Sudanalytics (@sudanalytics_) September 21, 2026

Debido a esto, el astro rosarino realizó una publicación donde se lo muestra descolgando la última camiseta con la que disputó el partido contra los españoles, haciendo lo contrario con una nueva casaca con su apellido y el característico "10" en color dorado, con un sol casi transparente por detrás.