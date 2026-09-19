Confirmaron el precio de las entradas para la despedida de Messi con la Selección Argentina y cómo comprarlas

La AFA confirmó los precios para los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín. El último será el 6 de octubre en el Monumental y marcará la despedida de Lionel Messi.

Messi se despide de la selección en el Monumental en un amistoso ante Benin.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) confirmó este sábado los precios de las entradas para los tres amistosos que la Selección argentina disputará durante la próxima fecha FIFA. El partido más esperado será el del 6 de octubre ante Benín , en el estadio Monumental, que marcará la despedida de Lionel Messi del seleccionado en suelo argentino.

El primer compromiso será el 30 de septiembre ante Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Luego, la Albiceleste enfrentará a Burkina Faso el 3 de octubre y a Benín el 6 de octubre , ambos encuentros en el Monumental.

Para el encuentro entre Argentina y Benín, las entradas tendrán los siguientes valores:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta será exclusivamente a través de Deportick, a partir del martes 22 de septiembre a las 18.

El partido ante Benín tendrá un significado especial porque será la última presentación de Messi con la Selección argentina en el país. El capitán tendrá así la posibilidad de despedirse ante el público argentino en el estadio de River.

Los precios para Argentina-Bolivia

El primer amistoso será ante Bolivia, el 30 de septiembre, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Los precios serán:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $25.000.

$25.000. Platea Gasparini: $140.000.

$140.000. Platea Ardiles: $170.000.

Las entradas se venderán exclusivamente por Deportick desde el lunes 21 de septiembre a las 14.

Cuánto salen las entradas para Argentina-Burkina Faso

El segundo encuentro será frente a Burkina Faso, el 3 de octubre, en el Monumental. Los valores serán los mismos establecidos para el partido ante Benín:

Popular: $90.000.

$90.000. Menor a popular (3 a 10 años): $29.000.

$29.000. Platea Alta Sívori y Centenario: $180.000.

$180.000. Platea Media Sívori y Centenario: $320.000.

$320.000. Platea Alta San Martín y Belgrano: $320.000.

$320.000. Platea Baja San Martín y Belgrano: $450.000.

$450.000. Platea Media San Martín y Belgrano: $480.000.

La venta comenzará el martes 22 de septiembre a las 18, también de manera exclusiva por Deportick.

Los amistosos serán Clase A

La AFA informó que los tres partidos serán considerados amistosos Clase A, una condición que permitirá que los futbolistas que arrastran suspensiones comiencen a cumplir sus fechas durante estos encuentros.

Los sancionados son Leandro Paredes, con 10 fechas; Nahuel Molina, con 7; Roberto Ayala, con 3; y Thiago Almada, con 1.

Además, la Selección deberá afrontar estos partidos bajo restricciones de público debido a una sanción impuesta por la FIFA tras los incidentes registrados durante el Mundial. El primer encuentro tendrá un 50% de aforo, mientras que la situación correspondiente al segundo partido todavía se encuentra en suspenso.

Las personas con discapacidad deberán gestionar su ingreso a través de Deportick durante la venta general. La AFA aclaró que no podrán ingresar quienes no hayan realizado el trámite y retirado previamente su entrada.