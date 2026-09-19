Francisco Cerúndolo, potencia y jerarquía en el Ruca Che

La mejor raqueta argentina mostró buena parte de su repertorio en el primer punto de la serie contra Turquía en el estadio Ruca Che.

Quedará marcado en la historia el mediodía del sábado 19 de septiembre de 2026 como la primera vez que un tenista argentino salió a la cancha a defender los colores del país en una serie de Copa Davis en la Patagonia . Fue en el estadio Ruca Che , que no lució colmado, como se había anunciado en la previa, por motivos que todavía se charlan.

El encargado de inaugurar esta historia fue Francisco Cerúndolo , que se quedó con el primer punto de la serie ante el turco Yank Erel por 6-0 y 6-4. En el trámite quedó demostrada la enorme diferencia de ranking entre ambos y también por qué era tan importante la llegada de Argentina y de Cerúndolo a la ciudad y a la región.

Francisco demostró por qué es uno de los deportistas más importantes de la Argentina en la actualidad, no solamente dentro del tenis. Mostró buena parte de ese repertorio que solemos ver por televisión y que, por primera vez, pudimos disfrutar en persona en Neuquén .

En el primer set no hubo equivalencias. Las diferencias fueron abismales desde el comienzo y Cerúndolo hizo aparecer a Erel como un sparring. El turco tardó mucho tiempo en acomodarse al partido y recibió permanentemente el aliento de sus compañeros y de su equipo, pero el primer set prácticamente quedó borrado de la cancha.

El segundo set fue totalmente distinto. Pareció un partido diferente. El turco levantó claramente su nivel y mostró que, con su condición de zurdo y la calidad que tiene, puede ser un jugador competitivo. De hecho, mantuvo el saque en las primeras cuatro oportunidades del set, algo que no había podido hacer durante toda la primera manga, y consiguió poner un par de veces en apuros a Cerúndolo.

Foto: Claudio Espinoza.

De todas formas, durante todo el tiempo se notó que el problema que Cerúndolo tenía que resolver en el partido no era la parte tenística, sino la parte anímica y mental. El tenis es un juego muy psicológico y, en este caso, la enorme desigualdad que existe en el ranking también era un condicionante para Argentina, porque Turquía llegó a esta serie sin nada que perder.

En ese contexto, Fran mostró por qué es un jugador que está dentro de los 25 mejores del mundo, por qué ocupa el puesto 23 del ranking y por qué viene de jugar los octavos de final del US Open. Con el aliento del público del Ruca Che cada vez que lo necesitó, se quedó con una victoria merecida por 6-0 y 6-4.

Foto: Claudio Espinoza.

El primer punto de la serie quedó así en manos de Argentina, pero también dejó la primera imagen de una jornada histórica para Neuquén y para el tenis nacional. Cerúndolo fue el encargado de poner en marcha la historia de la Copa Davis en la Patagonia y lo hizo mostrando buena parte de la potencia y la jerarquía que lo llevaron hasta el lugar que ocupa actualmente.

Una jornada diferente en Neuquén

Desde muy temprano, las filas del público poblaron las adyacencias del Ruca Che. Los estacionamientos improvisados y los que ya estaban estipulados se llenaron de autos con familias que llegaron para disfrutar, por primera vez en muchos casos, de un espectáculo único.

Foto: Claudio Espinoza.

La gente fue entrando de a poco y aprovechando los stands de comida y merchandising armados especialmente para la ocasión. La sala de prensa también se fue llenando y fue otra demostración del tipo de evento internacional que se estrenó en Neuquén.

La jornada tuvo, de esta manera, una característica diferente a la de cualquier otro evento deportivo habitual en la ciudad. La llegada de la Copa Davis significó la posibilidad de que el público neuquino pudiera tener cerca a jugadores que habitualmente ve por televisión y, al mismo tiempo, que Neuquén pudiera ser sede de una competencia internacional.

Hay cosas para mejorar

Ya desde el primer punto de la serie empezaron a quedar claras algunas cosas que hay que tener en cuenta a la hora de hacer grandes eventos internacionales. Todos celebramos que Neuquén tenga este tipo de acontecimientos. Es bueno para todos: para el público, para los periodistas, para la gastronomía, para la hotelería y para que se mueva un poquito la ciudad, especialmente en tiempos en los que es muy difícil que se generen este tipo de cosas a nivel país.

Pero para poder estar a la altura hay que hacer un montón de cosas y también hay que tomar en cuenta los errores. Y hubo algunas cuestiones importantes para mejorar, tanto por parte del público como de la organización.

Por ejemplo, el ingreso fue lento, demasiado lento. En parte por las medidas estrictas, en parte por algunas cuestiones del propio público y también por la falta de práctica lógica ante un evento de estas características.

Foto: Claudio Espinoza.

Después, durante el partido, se dio otro momento que no debería repetirse. Sonaron dos celulares, prácticamente al mismo tiempo, durante el juego. Cerúndolo se enojó y le pidió a la gente que apagara el celular. Son cosas que pueden suceder, pero no deberían pasar en un partido de tenis profesional.

El balance de la realización del evento, de todos modos, es altamente positivo. Neuquén tuvo la posibilidad de recibir por primera vez una serie de Copa Davis y de ser escenario de un acontecimiento internacional de estas características. Pero para poder seguir sosteniéndonos como sede de este tipo de eventos será necesario corregir ciertos errores desde distintos puntos.