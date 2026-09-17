Francisco Cerúndolo y la Davis en el Ruca Che: "Queremos disfrutar y ganar la serie, a eso vinimos"

El mejor tenista argentino de la actualidad habló este jueves en conferencia de prensa, en la previa de la serie contra Turquía.

Francisco Cerúndolo es consciente del lugar a donde llegó. Desde hace tiempo es la mejor raqueta argentina del circuito y su gran desafío diario es transformar eso en un envión para su tenis y no una presión extra que lo condicione. Forma parte del grupo de los destacados de su disciplina a nivel mundial pero el 23 del mundo quiere seguir creciendo.

Con esa premisa llegó a Neuquén siendo la cara más conocida del equipo argentino de Copa Davis, que durante sábado y domingo protagonizará una serie histórica en el Ruca Che contra Turquía .

"Estos torneos me gustan mucho, se disfrutan. A lo largo del año jugamos torneos individuales, estamos solos, cada uno con su equipo. Acá estamos todos juntos compartiendo con amigos, rivales y colegas, con todo el cuerpo técnico, somos un gran equipo, yo lo disfruto de una manera diferente. Te recarga energías, renueva la alegría y a la hora de competir cada uno trata de dar lo máximo por el equipo y por el país. Acá jugás por algo más, no solo para vos. Eso nos da un plus extra, está buenísimo", destacó en la conferencia de prensa de este jueves.

Argentina es claro favorito ante Turquía. Tan cierto como que la historia de este torneo ha ratificado una y otra vez que los pingos se ven en la cancha. "En el año te tocan partidos donde sos favorito y en otros no. Cada uno a lo largo de estos años fuimos aprendiendo a saber tener la responsabilidad. Después se define en la cancha. Hay que abstraerse y tratar dar lo mejor", advirtió Fran al respecto.

El 23 del ranking mundial habló de la importancia que tiene para él el contacto con sus compañeros y con la gente. Sabe que las miradas están puestas en su producción deportiva y no le esquiva a esa linda responsabilidad.

"Con respecto a la presión, hay siempre. En Copa Davis hay sorpresas, puede pasar cualquier cosa. Sin dudas que en los papeles somos favoritos por ranking. Estamos jugando en casa con nuestra gente y eso es un plus. Estamos encantados de jugar en Neuquén. Son muy pocas series las que pudimos jugar acá en los últimos años y vamos a tomarlo como un envión, no como una presión. Queremos disfrutar y ganar la serie, para eso vinimos", avisó.

Sebastián Fariña Petersen

En este sentido, Cerúndolo valoró el lugar a donde llegó y la nueva oportunidad de representar al país: "Ser convocado al equipo de Copa Davis es un honor para todos, es un privilegio. De chicos soñamos con jugar para Argentina siendo profesionales y acá estamos. Nos conocemos desde muy chiquitos, fuimos creciendo paso a paso y es un placer. Nos llevamos increíble y con todo el cuerpo técnico es exactamente lo mismo. Trataremos de dar lo mejor para darle una victoria más al país".

Cómo ve el estadio

Tanto el cuerpo técnico que encabeza Javier Frana como los protagonistas destacaron el estado del campo de juego y las instalaciones del Ruca Che.

"El Ruca Che todos lo vemos espectacular. Se ve muy lindo, compacto, las tribunas están cerca de la cancha y eso va a estar bueno. Se va a sentir el aliento de todas esas personas que compraron su entrada. Estamos muy agradecidos de que se haya vendido todo en poco tiempo. El estadio está lindo y va a ser un gran espectáculo de parte de todos", sentenció.