Antes de venir a Neuquén para jugar la Davis, Fran Cerúndolo cayó en octavos del US Open

El mejor tenista argentino del ranking no pudo llegar a los cuartos de final en el último Grand Slam del año.

Francisco Cerúndolo se quedó con las ganas llegar a cuartos de final de un Gran Slam por primera vez en su carrera en el US Open . La mejor raqueta argentina del circuito venía de ganar un gran partido el sábado ante Taylor Fritz, pero cayó con el gran sacador Alexander Blockx , oriundo de Bélgica.

Ahora, el mejor argentino del circuito descansará unos días y luego viajará con el equipo argentino que enfrentará a Turquía , en el Ruca Che, por la Copa Davis. Esa serie será el 19 y 20 de septiembre.

Este fue el segundo duelo entre ambos. Ya se habían enfrentado en Madrid este año y el belga se impuso 7-6(8), 6-2 .

Esta vez, en el Arthur Ashe Stadium, el argentino cayó con parciales de 3-6, 6-4, 5-7 y 5-7.

Crónica

Fran era el preclasificado número 24 del certamen, mientras que su rival de este lunes es el 28.

Blockx, de apenas 21 años, está en un gran momento: eliminó en tercera ronda al quinto preclasificado, Flavio Cobolli, y está jugando recién su primer cuadro principal de Grand Slam.

El belga arrancó mucho más firme. Blockx tomó rápidamente la iniciativa, aprovechando algunos errores de Cerúndolo y haciendo daño con la potencia de sus golpes desde el fondo. Fran no logró encontrar regularidad con su servicio y terminó cediendo el primer set 6-3.

Fue un comienzo incómodo para el argentino, que quedó obligado a remontar desde temprano.

Segundo set: reacción de Cerúndolo

Cerúndolo cambió el ritmo. Empezó a jugar más profundo y a tomar mayor protagonismo en los peloteos, obligando a Blockx a defenderse más lejos de la línea de fondo.

El argentino consiguió imponer su intensidad y, esta vez, fue él quien aprovechó las oportunidades de quiebre. Con un cierre sólido, se llevó el segundo parcial 6-4 y puso el partido nuevamente en tablas: 1-1.

We're level on Ashe!



Francisco Cerundolo serves out the second set 6-4 vs Blockx. pic.twitter.com/cBaAa64Nbx — US Open Tennis (@usopen) September 7, 2026

Tercer set: Blockx vuelve a tomar ventaja

El tercer parcial fue el más parejo y tenso de los tres. Los dos mantuvieron una batalla muy cerrada, con Cerúndolo intentando sostener la presión desde el fondo y Blockx mostrando mucha personalidad pese a su corta edad.

Cuando parecía que el set podía definirse en el tie-break, el belga encontró la diferencia en el tramo decisivo y se quedó con el parcial 7-5.

Así, Blockx volvió a quedar arriba en el partido: 2 sets a 1, y Cerúndolo quedó nuevamente obligado a remontar.

La definición

El belga aprovechó al máximo que comenzó sacando en el cuarto y no le dio chances de quiebre al argentino. Aces y saques ganadores por doquier le impidieron a Fran estar cerca de vulnerar el saque rival.

En cuanto al juego, Cerúndolo tuvo buenos pasajes pese a remar de atrás casi todo el partido pero en el final del set terminó por caerse. El último argentin en carrera perdió su servicio y quedó 5-7 abajo.

El marcador de la última manga fue mas parejo que el desarrollo, donde nunca dio la sensación de que Fran lo podría remontar. Blockx lo ganó merecidamente, porque tuvo más precisión en los momentos calientes.