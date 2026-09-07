Lautaro Martínez salió a bancar a Julián Álvarez, en medio del conflicto con el Atlético: qué le dijo

El delantero del Inter habló sobre el difícil momento que atraviesa su compañero de la Selección argentina.

Lautaro Martínez salió públicamente a respaldar a Julián Álvarez en medio de la complicada situación que atraviesa el delantero en el Atlético de Madrid. El capitán del Inter reveló que se comunicó con su compañero de la Selección argentina y que intentó acompañarlo en un momento que, según reconoció, “no es fácil” .

“ Hablé con él, le mandé un mensaje y le mostré mi apoyo . Más allá de que compartimos posición y peleamos por un lugar en la Selección, es un amigo”, contó Lautaro durante una conferencia de prensa previa al debut del Inter en la Champions League.

La situación de Julián se tensó durante el mercado de pases europeo. El delantero había manifestado su deseo de dejar el Atlético y su nombre apareció con fuerza como posible refuerzo del Barcelona. Sin embargo, el club madrileño se mantuvo firme y finalmente el traspaso no se concretó . Álvarez continuará en el equipo dirigido por Diego Simeone.

En ese contexto, Lautaro evitó meterse en la disputa entre el futbolista y el club y remarcó que la decisión final no estaba en manos del delantero.

“El momento que atravesó y está atravesando no es fácil, pero la decisión es de su club, de su presidente”, señaló el atacante del Inter.

Y cerró con un mensaje contundente para su compañero de la Selección: “Le deseo lo mejor y espero que se ponga bien pronto y que siga demostrando lo que ha demostrado hasta ahora, que es uno de los mejores jugadores del mundo”.

El respaldo llega justo cuando Julián intenta dejar atrás las semanas más turbulentas desde su llegada al Atlético. Después de su frustrada salida, el delantero volvió a entrenarse con normalidad y comenzó a reconstruir su relación con el club y con los hinchas. Simeone también había pedido dejar atrás el conflicto y enfocarse en el fútbol.

Ahora, con el mercado cerrado y sin posibilidad de cambiar de club hasta la próxima ventana, Julián tiene por delante el desafío de recuperar su mejor versión dentro de la cancha. Y, desde la distancia, recibió el respaldo de uno de sus compañeros más importantes en la Selección.