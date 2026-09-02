Colapinto en modo 'toro': el divertido encuentro con Lautaro Martínez previo al GP de Italia

El piloto de la Fórmula 1 visitó el predio de Inter de Milán para saludar al campeón del mundo, en la previa al Gran Premio que se realizará en Monza.

El predio del Inter de Milán fue el escenario de un encuentro 'top': Franco Colapinto , piloto de la Fórmula 1 confirmado para la temporada 2027 , junto a Lautaro Martínez , el campeón del mundo con la Selección argentina y capitán del neroazzurro. Caras de felicidad, en la previa al Gran Premio de Italia, que se realizará en el histórico circuito de Monza, 'el templo de la velocidad'.

" Franquito y El Toro . Dando inicio a nuestro fin de semana de Gran Premio de Italia con una visita a Inter ", escribió la escudería francesa Alpine con base en Enstone a través de sus redes sociales. El piloto aprovechó un espacio para visitar al delantero, tal como lo hizo con Lionel Messi cuando fue partícipe del Gran Premio de Miami .

El piloto argentino de la Fórmula 1 , Franco Colapinto , recibirá este fin de semana en el Gran Premio de Monza el nuevo paquete de actualizaciones para su monoplaza, las cuales serían las mismas que la escudería Alpine probó con su compañero francés, Pierre Gasly, en el circuito anterior.

La escudería francesa confirmó esto a través de un artículo en su web, en el que describen como se prepara el equipo para Monza. Además, el argentino mostró su felicidad por la renovación de su butaca para la temporada 2027.

Las declaraciones de Alpine y Colapinto de cara a Monza

Sobre su continuidad para 2027, Colapinto aseguró: "Estoy encantado de que, en el periodo previo a Monza, el equipo haya confirmado mi continuidad el año que viene, junto a Pierre. Quiero reiterar mi agradecimiento a Flavio y a Steve por la confianza depositada, y es una sensación increíble seguir con este equipo una temporada más".

Además, habló sobre las actualizaciones en su auto: "Este fin de semana será mi primer fin de semana con nuestro nuevo paquete de mejoras, que Pierre utilizó la última vez, y estoy deseando probarlo a partir del viernes y competir con él".

También habló sobre el siguiente GP Steve Nielsen, director general y jefe de equipo de Alpine: "La mejora que implementamos en el coche de Pierre fue buena y funcionó como esperábamos, y nos complace poder aplicarla también al coche de Franco este fin de semana en Monza".

Por último, destacó que esto abrirá la posibilidad de una competencia entre ambos pilotos: "Esto debería darnos la base para que ambos coches estén ahí arriba y compitan por los puntos, pero sabemos que aún tenemos trabajo por hacer para sacar el máximo partido".

La posible vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina

La vuelta de la Fórmula 1 a la Argentina es uno de los mayores sueños que tienen los fanáticos del automovilismo. Desde el gobierno nacional, encabezado por el presidente de la Nación, Javier Milei, fueron claros y se mostraron enfocados en conseguirlo según reveló el propio mandatario.

El circuito de Oscár y Juan Gálvez está en un importante proceso de renovación pensando en la llegada del Moto GP a fines del corriente año y, claramente, por un posible desembarco de la categoría en los años venideros. Luego de las palabras del máximo mandatario nacional, el presidente de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, habló con un medio nacional y se refirió a la posible incorporación de la Argentina al calendario de la categoría.

En diálogo con A21, resaltó el vínculo del país con el automovilismo: “¿Argentina se merece ser parte del calendario de la F1? La respuesta es sí. Tienen historia, tienen trayectoria. La primera carrera se corrió acá en 1953”.

"Argentina se lo merece, pero hay que pasar por un proceso. Hay un plan de negocios y hay un cupo. Si entra Argentina, alguien más tiene que salir”, agregó.

“La competencia en F1 es terrible. Colapinto está para quedarse”, destacó Ben Sulayem, sobre el piloto que fue confirmado para la temporada 2027 en la escudería Alpine.