La comisión directiva de River ratificó a Ponzio como entrenador principal: hasta cuándo firmó contrato

El presidente de River , Stefano Di Carlo, encabezó esta tarde la reunión de comisión directiva del club para informar de ciertos detalles del manejo institucional y uno de los temas principales fue ratificar a Leo Ponzio como entrenador principal , con un contrato hasta agosto de 2027.

Sin embargo, esto no confirma que el ex volante seguirá sin importan los resultados, ya que esta duración tiene que ver con una obligación administrativa de AFA : el ente madre del fútbol nacional no permite que un interino dirija sin contrato más de dos partidos, ni que los vínculos sean menores a un año. Por esta razón, Ponzio firmó hasta el 31 de agosto del año que viene porque asumió en esa misma fecha de 2026.

Según la información del periodista Leandro Vaquila, el presidente de River habló de otros temas en la reunión de comisión, siendo los más importantes la liberación de los futbolistas de "la banda del container" y el rol de Pablo Longoria como director deportivo.

LEONARDO PONZIO FUE OFICIALIZADO EN REUNIÓN DE COMISIÓN DIRECTIVA COMO DT DE RIVER. El contrato que firmó es hasta AGOSTO de 2027, ya que un interinato no puede durar más de dos partidos. - @GermanBalcarce https://t.co/YVJb7oMHXp pic.twitter.com/C47ny2WNeO

Sobre los jugadores que fueron apartados del plantel, Di Carlo aseguró que se ahorró mucho dinero con esta decisión: "Los jugadores de Cantilo significaban un costo laboral de 24 millones de dólares por año. Había un promedio de duración de contratos de 2 años y medio. Esto comprometía más de 60 millones de dólares".

“LOS JUGADORES DE CANTILO NOS COMPROMETÍAN US$60M... HAY QUE SUMAR EL COSTO LABORAL”



Stefano Di Carlo en Reunión de Comisión Directiva



“Los jugadores de Cantilo significaban un costo laboral de 24 millones de dólares por año. Había un promedio de duración de contratos… https://t.co/t6UMfqcvzL pic.twitter.com/4BsHvVnc0a — MilloStats (@StatsMillo) September 17, 2026

Además, aseguró que con esa diferencia en el gasto anual se pudo hacer frente a las contrataciones de Thiago Almada y Ángel Correa. Sin embargo, muchas de las salidas de los jugadores apartados se dieron por rescisiones de contrato, en las cuales la institución nunca aclaró el monto arreglado con cada uno, lo que podría cambiar el relato del presidente.

Por otro lado, sobre el rol de Longoria como director deportivo, el dirigente contó: "No tiene ninguna restricción en su tarea. Está formando y organizando nuevas áreas del fútbol". Y agregó: "Se creó el departamento de performance que nunca existió, que tiene que ver con análisis de video, nutrición, en otras áreas de fútbol".

También se mostró positivo sobre su desempeño: "El scouting es un ejemplo: la oportunidad de Tobías Andrada se dio con informes de una magnitud y contundencia que jamás habíamos contado". Sobre este pase, se confirmó que River acordó con Vélez la prioridad sobre la compra de dos futbolistas de la cantera del Fortín, que son Simon Prima y Thiago Villalba.

#River tiene PRIORIDAD por sobre dos futbolistas de #Velez.



Es parte del acuerdo por la transferencia de Tobias Andrada.



Ellos son Simon Prima y Thiago Villalba pic.twitter.com/fMW6KBccdl — Germán García Grova (@GerGarciaGrova) September 17, 2026

La joya de River que podría no renovar contrato

Una de las grandes joyas que surgió de las inferiores de River es el arquero Santiago Beltrán, que se ganó el puesto tras la lesión de Franco Armani y tras grandes actuaciones nunca más salió del once titular.

Probablemente la mejor noticia que le haya dado hasta ahora este 2026 a River haya sido la explosión de Santiago Beltrán. El arquero se ganó inesperadamente el puesto ante la lesión de una leyenda como Franco Armani y se convirtió en uno de los futbolistas más valiosos del… pic.twitter.com/WCU1nKCO3k — TyC Sports (@TyCSports) September 16, 2026

Pero su continuidad no está garantizada: Beltrán, de solo 21 años, tiene contrato hasta diciembre del 2027 y diferentes medios informan que están trabadas las negociaciones para retenerlo. Si no avanzan con esto, el Millonario podría buscar una venta para garantizarse un resarcimiento por uno de los futbolistas mejor valuados de su plantel.