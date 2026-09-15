Un jugador de la "banda del container" destrozó a la dirigencia de River: "Hay gente que no está a la altura"

La decisión de la dirigencia de River de apartar del plantel profesional a varios jugadores, que fueron conocidos en las redes sociales como la "banda del container" sigue generando polémica, por las diferentes declaraciones de los futbolistas que arreglan su salida del club.

En este caso, el que habló fue el lateral izquierdo, Matías Viña , que fue presentado en Cruzeiro , tras arreglar su salida del Millonario. El uruguayo, que fue parte de la selección en el Mundial, fue durísimo contra la dirigencia: "River es un gran club, pero hay gente allí que no está a la altura".

Matías Viña firmó a préstamo con Cruzeiro hasta fin de año, tras estar casi dos meses entrenando con el grupo de apartados en River. El jugador habló en su presentación y agradeció al Flamengo , dueño de su pase, por la cooperación en la negociación y aclaró que el equipo argentino no facilitó las cosas.

"Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi salida. Estaba dispuesto a rescindir el contrato para regresar a Brasil. También quiero agradecer a Flamengo, porque siempre estuvieron disponibles para resolver la situación que estaba viviendo allí", comentó el defensor sobre su salida.

MATÍAS VIÑA Y UNA DURA CRÍTICA POR LO SUCEDIDO EN RIVER



Tras su llegada Cruzeiro, el uruguayo se refirió a la situación que le tocó vivir en Núñez al haber sido uno de los marginados en Cantilo



"Nadie me informó de la situación. Me pusieron obstáculos para impedir mi… pic.twitter.com/1KgFfBCk8O — Diario Olé (@DiarioOle) September 15, 2026

Además, fue claro sobre la forma en que le hubiera gustado que se maneje la dirigencia con él: "Podrían haberme dicho simplemente: 'No te vamos a comprar, porque hay una obligación si alcanzas el 50% del tiempo de juego'. Lo habría entendido, habría buscado una solución para irme amistosamente y no me habría quedado dos meses como me trataron".

Sobre su paso por el Millonario, que duro menos de nueve meses, el lateral izquierdo fue contundente: "Yo siempre fui profesional. Fui hasta arquero, cada vez que el equipo me necesitó estuve a disposición. No empecé de la mejor manera, pero mi etapa fue muy buena después, tanto que fui a la Copa".

Viña fue el último jugador de la "banda del container" en dejar River

La salida de Viña también tiene un significado particular para River porque representa el cierre definitivo del denominado “container” de Cantilo. Durante el primer semestre, la dirigencia decidió apartar a un grupo numeroso de futbolistas que dejaron de ser considerados para el plantel profesional y comenzaron a entrenarse en ese sector del predio. Por allí pasaron jugadores como Germán Pezzella, Paulo Díaz, Maximiliano Meza, Andrés Herrera, Giuliano Galoppo, Kevin Castaño, Ian Subiabre y Santiago Lencina, entre otros.

Matías Viña RESCINDE con River y SERÁ jugador de Cruzeiro



Flamengo lo cede hasta diciembre y sin opción de compra



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La imagen del container se convirtió en uno de los episodios más particulares de la temporada. Algunos de los jugadores que atravesaron esa experiencia contaron posteriormente que se trató de un período incómodo, con entrenamientos diferenciados mientras aguardaban una definición sobre sus respectivos futuros.

Incluso el presidente, Stefano Di Carlo, aclaró en una conferencia de prensa posterior que considera un error la forma en que llevaron a cabo la decisión: "Para incorporar tenes que sacar. En este caso era una cantidad de profesionales muy importante y tuvimos que tomar una decisión que, en cuanto a las maneras y las formas y el lugar, fue un error".