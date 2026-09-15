Se confirmó la fecha de despedida de Lionel Messi con la Selección Argentina

El capitán del seleccionado nacional, fue convocado por Lionel Scaloni para la próxima fecha FIFA. Solo disputará el último de los tres amistosos.

Lionel Messi tendrá su despedida con la camiseta de la Selección Argentina para disputar uno de los tres partidos amistosos que jugará la Albiceleste en la próxima fecha FIFA.

El ídolo nacional estará presente el 6 de octubre ante Benín en el estadio Monumental de River Plate, en el último partido de esa ventana, sin embargo no estará en el partido que se disputará en Córdoba ante Bolivia ni tampoco con Burkina Faso en Buenos Aires.

A través de las redes sociales oficiales, el presidente de la AFA, Claudio "chiqui" Tapia confirmó que luego de una charla que tuvo con Lionel Scaloni, acordaron convocar al capitán para los amistosos a disputarse en pocas semanas.

"Luego haber recibido la aceptación de Lionel, invitar a todos los campeones del mundo que participaron con el en el Mundial de Qatar para que con sus familias lo acompañen en el partido que va a ser inolvidable para todos los argentinos fanáticos de la selección, a ver el último tango del mejor jugador del mundo" indicó en un video publicado el mandamás del fútbol argentino.

De esta manera, tras anunciar su retiro de la selección, Lionel Messi podrá despedirse de la camiseta albiceleste en su tierra y en el Monumental, el estadio de la Argentina donde más partidos disputó, más goles hizo y más asistencias dio en toda su carrera con el seleccionado. Su debut en este escenario fue el 9 de octubre de 2005 en un triunfo por 2-0 frente a Perú.

Estadísticas generales en el Monumental:

Partidos jugados: 28

28 Triunfos: 22

22 Empates: 6

6 Derrotas: 0

0 Goles convertidos: 19

19 Asistencias: 11

Los rivales de los tres amistosos

El primer partido como local no estará exento de condicionantes. La FIFA sancionó a la Argentina con la obligación de disputar su próximo compromiso como local con el estadio al 50% de su capacidad, como consecuencia de los incidentes ocurridos al final de la final del Mundial 2026 ante España.

De esta manera, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) diagramó una serie de tres partidos amistosos en territorio nacional. El estreno de la gira tendrá lugar el miércoles 30 de septiembre en el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, donde la Albiceleste recibirá a la Selección de Bolivia. Posteriormente, la delegación se trasladará a Buenos Aires para afrontar los dos cotejos restantes en el Estadio Monumental de Núñez.

En la cancha del Millonario, el conjunto nacional se medirá el sábado 3 de octubre ante Burkina Faso. En tanto, el cierre de la ventana de compromisos internacionales se llevará a cabo tres días después, el martes 6, frente al combinado de Benín. Ambos cruces ante los representativos africanos marcarán un hecho inédito para el historial argentino, ya que no existen registros de enfrentamientos previos contra ninguno de los dos seleccionados.

Entre estos posibles rivales, el más destacado es Burkina Faso, con una amplia trayectoria en la Copa Africana de Naciones, en la que fueron subcampeones en 2013 y se quedaron con la medalla de bronce en 2017, a pesar de arrastrar dos eliminaciones consecutivas en octavos de final.

Por su lado, el seleccionado beninés disputó apenas cinco de estos certámenes continentales, con unos cuartos de final en 2019 como su mejor resultado.