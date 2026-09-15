Un importantísimo medio europeo da a Messi como uno de los favoritos al Balón de Oro

La ceremonia de entrega del conocido galardón se realizará recién el 26 de octubre, pero el debate está abierto.

La carrera por el Balón de Oro 2026 comenzó a ganar temperatura y una portada del diario francés L’Équipe abrió una inesperada discusión. El medio, históricamente vinculado con la organización del prestigioso premio, eligió a Lionel Messi como uno de los cinco principales protagonistas de su edición de este martes, aunque dejó afuera de la imagen a uno de los nombres que también aparece entre los 30 candidatos: Rodri .

La tapa fue presentada bajo el título “C’est leur projet” , que puede traducirse como “Es su proyecto”, y reunió en una misma composición a Messi, Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé y Harry Kane .

La elección no pasó inadvertida y rápidamente llegó a la televisión española, donde se generó un cruce en el programa El Chiringuito.

La portada de @lequipe con Leo Messi entre los favoritos al Balón de Oro. pic.twitter.com/JyJa5MkiDH — Mundo Leo (@_mundoleo) September 15, 2026

La polémica

El periodista y panelista Cristóbal Soria cuestionó especialmente que Rodri no apareciera en la portada. “Que L’Équipe no puede sacar de esa foto a Rodri”, planteó durante el programa. Luego aclaró que su reclamo no tenía relación con el lugar que ocupaba cada futbolista en la composición: “Me da igual que ponga a Messi arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda. Que es que falte Rodri, que yo no me puedo creer que L’Équipe haya sacado a Rodri de la ecuación”.

La respuesta llegó desde el periodista argentino Matías Palacios, también integrante del programa, quien interpretó la ausencia del español de otra manera. “Se bajó él mismo, se bajó el club, se bajó L’Équipe”, sostuvo. Además, relacionó la situación con el reciente traspaso del mediocampista desde el Manchester City al Barcelona: “Lo que le ha sacado el Barcelona. Si lo sacó el Barcelona, ¿me lo va a sacar el propio medio?”.

Más allá de la discusión televisiva, Rodri continúa siendo uno de los 30 nominados al Balón de Oro. El español fue protagonista de la edición 2024, cuando se quedó con el premio después de imponerse en una votación extremadamente pareja frente al brasileño Vinícius Jr. El mediocampista obtuvo entonces el 17,6% de los votos, contra el 17% de su principal competidor.

La aparición de Messi en la portada también tiene un significado particular. El argentino regresó este año a la lista de candidatos después de haber quedado afuera de la edición anterior. Actualmente en Inter Miami, continúa siendo el máximo ganador histórico del galardón, con ocho Balones de Oro obtenidos en 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023.

Entre los 30 nominados también aparecen otros argentinos, como Lautaro Martínez, además de una importante presencia del Paris Saint-Germain, con nombres como Achraf Hakimi, Marquinhos, Nuno Mendes y Vitinha.

El ganador será elegido por un jurado integrado por 100 periodistas, representantes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA. La expectativa crecerá durante las próximas semanas, mientras los principales candidatos buscan convencer con sus actuaciones y los distintos pronósticos comienzan a instalar favoritos.

La definición tendrá lugar en una ceremonia que será especial para la historia del premio. El Balón de Oro 2026 se entregará el lunes 26 de octubre en Londres, Inglaterra, en una gala que por primera vez se realizará fuera de Francia. La elección de la sede funcionará además como homenaje a Stanley Matthews, el futbolista inglés que recibió el primer Balón de Oro de la historia en 1956.