Cómo es llegar a los 100 goles en el club de toda tu vida

Sebastián Jeldres marcó el primero de los dos de Maronese en la victoria sobre Río Grande y alcanzó esa marca.
Cuando Sebastián Jeldres decidió volver a Maronese hace un par de meses, uno de sus primeros objetivos era volver a convertir y así llegar a los 100 goles con el club de toda la vida. Eso ocurrió el último domingo, en el triunfo por 2 a 1 sobre Río Grande, válido por la tercera fecha de la zona 12 del Regional Amateur.
El tanto abrió la cuenta en el arranque del segundo tiempo y fue una muestra más de la calidad que Jeldres supo mostrar desde sus inicios en el Dino. Definió con certeza para salir a festejar y volver a festejar en el patio de su casa.
"Tremendo, la verdad que una felicidad enorme haber llegado a esa cifra con todo lo que significa. Cuando me fui tenía 99 goles y me había quedado guardada la camiseta de los 100. La pude usar y poder vivirlo con mi hijo, mi viejo, toda mi familia, fue hermoso", confesó Jeldres a LM Neuquén.
Con una carrera goleadora y exitosa en el ascenso del interior de nuestro país, la decisión del delantero de regresar a sus orígenes tiene mucho de sentido de pertenencia y por eso el momento fue tan especial para él y la gente del club.
Maro y un partido bisagra en La Chacra
El Dino quedó segundo con 4 puntos en el grupo en el que manda Alianza de Cutral Co (9), donde Río Grande está segundo con dos unidades e Independiente de Neuquén tiene un punto.
El próximo fin de semana habrá un duelo clave entre el Rojo y Maronese, que resultará clave para lo que viene.
"Contento sobre todo porque ganamos. Nos prendimos en el grupo y tenemos posibilidades de clasificar. Queremos ir a buscar un buen resultado allá en La Chacra y encaminar la clasificación", agregó Jeldres.
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