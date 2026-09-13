El Regional Amateur tiene a su dominador excluyente en el arranque

Uno solo de los equipos zonales que disputa el certamen ganó los tres partidos iniciales.

La tercera fecha del Torneo Regional Federal Amateur dejó movimientos importantes en las zonas 10, 11 y 12 de la Región Patagónica, con triunfos para Deportivo Roca, Alianza, Maronese e Independiente de Río Colorado , además de dos empates que mantuvieron abierta la pelea por la clasificación.

En la Zona 11 , Deportivo Roca se hizo fuerte en el Luis Maiolino y derrotó 2-1 a Unión de Allen en el clásico regional. El Naranja golpeó temprano con el tanto de Carín Najul al minuto , mientras que Eleazar Maciel amplió la diferencia. Sobre el cierre, Alexander González descontó para la visita, aunque no alcanzó para evitar la derrota.

En el otro encuentro del grupo, La Amistad y San Patricio igualaron 1-1. Ivo Molinari puso en ventaja al conjunto local, mientras que Pablo Figueroa apareció para establecer el empate definitivo para los de San Patricio.

Con estos resultados, Roca y San Patricio quedaron como líderes con cinco puntos, seguidos por Unión de Allen, que tiene tres, y La Amistad, con dos.

Alianza, muy afilado

Por la Zona 12, Alianza continúa con puntaje perfecto después de una nueva victoria. El conjunto de Cutral Co superó 3-0 a Independiente, con goles de Dante Cardoso, Bautista Monteseirín y Laureano Doello, y llegó a los nueve puntos sobre nueve posibles.

Fotos: gentileza Nicolás Acuña

Maronese, en tanto, consiguió un triunfo clave al derrotar 2-1 a Río Grande. Sebastián Jeldres y Juan Manuel Vázquez marcaron para el Dino, mientras que la visita descontó para ponerle suspenso al encuentro.

El festejo tuvo un significado especial para Jeldres: su gol fue el número 100 con la camiseta de Maronese, una cifra histórica para el delantero y para la institución neuquina.

Después de tres jornadas, Alianza lidera con nueve puntos, seguido por Maronese con cuatro. Independiente suma dos unidades y Río Grande cierra la zona con un punto.

Finalmente, en la Zona 10, Independiente de Río Colorado consiguió una victoria fundamental como local al superar 1-0 a Atlético Regina. El resultado le permitió al conjunto de Río Colorado quedar como único líder del grupo con cuatro puntos.

Regina, que sufrió su primera derrota en el certamen, permanece con tres unidades, mientras que Darwin de Luis Beltrán, que tuvo fecha libre, suma un punto.

La próxima jornada será importante para comenzar a definir el panorama de estos grupos. Roca y San Patricio comparten la cima en la Zona 11, Alianza domina con autoridad la Zona 12 e Independiente de Río Colorado quedó al frente de la Zona 10, en una competencia que todavía tiene mucho por jugar.

Posiciones

Zona 10

Independiente de Río Colorado — 4 pts.

Atlético Regina — 3 pts.

Darwin de Luis Beltrán — 1 pt.

Zona 11

San Patricio — 5 pts.

Deportivo Roca — 5 pts.

Unión de Allen — 3 pts.

La Amistad — 2 pts.

Zona 12