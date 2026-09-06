Casi todo parejo y uno solo con puntaje perfecto en el Regional Amateur

Se jugó la segunda fecha del certamen de la cuarta categoría con presencia de los cinco equipos neuquinos y los cuatro del alto valle rionegrino.

La segunda fecha del Torneo Regional Federal Amateur tuvo acción para los representantes de Neuquén y Río Negro en las Zonas 11 y 12 de la Región Patagónica, con victorias claves y empates que marcan el inicio del certamen.

El fin de semana dejó resultados variados para los equipos del Valle y la provincia de Neuquén. Mientras algunos consiguieron sus primeros triunfos, otros debieron conformarse con un empate en sus presentaciones.

En la Zona 12, Alianza de Cutral Co demostró su poderío al vencer contundentemente a Maronese por 2 a 0 en el "Coloso de Ruca Quimey", ahora llamado "Álvaro Pedro Ducás" . Erik Mendoza abrió el marcador a los 41 minutos del primer tiempo. En el complemento, vio la roja Jorge Piñero Da Silva por un golpe y luego Alejandro Díaz sentenció la victoria a los 38'.

El Gallo es único líder con seis unidades.

Mientras tanto, en el otro duelo netamente neuquino, Independiente de Neuquén y Río Grande igualaron 1 a 1 en "La Chacra". Herman Azaguate anotó para el "Rojo", mientras que Bautista Retamozo marcó para la visita, repartiendo los puntos en la capital provincial.

El tanto de Río Grande es el primero en su historia en categorías nacionales.

Omar Novoa

Independiente quedó como escolta con dos puntos y cierran los otros dos participantes con una unidad cada uno.

Zona 11

En el Estadio Luis Maiolino, Deportivo Roca y La Amistad protagonizaron un intenso pero frustrante empate sin goles. El primer tiempo mostró emociones con la chance más clara para la visita, cuando el arquero de Deportivo Roca, Bruno Corsi, respondió de manera impresionante para taparle el gol a Kevin Guajardo. El segundo tiempo decayó en juego y no ayudó para nada actuación del árbitro Germán Macchi, quien cometió varios errores.

Por su parte, San Patricio consiguió una importante victoria como visitante ante Unión de Allen por 2 a 1. Bernardo Deliso fue la figura del partido al anotar los dos goles del conjunto neuquino, mientras que José Railén descontó para el local.

El Mago y el Santo comparten la punta con 3, sigue Roca con 2 y cierra La Amistad con un punto.

Debutó Atlético Regina

En un hecho destacado para la región, por la Zona 10, Atlético Regina goleó 4 a 0 a Deportivo Darwin con tantos de Rubén García, Gustavo Díaz, Alan Palavecino y Matías Navarro.